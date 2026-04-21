Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

Wolverhampton Wanderers
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tõmmati esmaspäeva õhtul joon alla 33. mänguvoorule, mille lõpuks selgus esimene liigast väljakukkuja.

33. vooru viimases kohtumises võõrustas Crystal Palace West Hami, kuid väravad jäid löömata ning mõlemad teenisid ühe viigipunkti. Palace jätkab 43 punktiga Premier League'i tabeli 13. real, West Ham jätkab väljalangemistsooni ees ning on 33 punktiga 17. kohal, edestades Tottenhami (31 p) ja Burnleyt (20 p).

Viimasel kohal on sel hooajal vaid 17 punkti kogunud Wolverhampton Wanderers, kelle jaoks tähendas West Hami esmaspäevane viik seda, et järgmisel hooajal tuleb mängida esiliigas.

2019-20 hooajal Euroopa liigas veerandfinaali jõudnud Wolverhampton mängis Inglismaa jalgpallipüramiidi tippliigas alates 2018. aastast, olles viis aastat varem võitnud paremuselt kolmanda liiga. "See on keeruline hetk kõigi jaoks, kes Wolvesiga seotud on. See on sügavat pettumust valmistav lahendus, aga teeme tööd, et sellele konkreetsete sammudega vastata," sõnas klubi ajutine tegevjuht Nathan Shi.

"Meie jaoks on saanud selgeks asjad, mida peame parandama ja meie fookus on klubi tugevdamine, hoo ehitamine ja tiimi üles ehitamine. Teame, mis samme teha vaja on. Teame, et see hooaeg pani teie lojaalsuse proovile. Te väärite paremat ja me anname teile klubi, mille üle saate uhke olla. See on meie peamine eesmärk," lisas Shi tiimi toetajatele.

Esiliigast on tõusu kõrgliigasse kindlustanud Frank Lampardi juhendatav Coventry City. Championshipis teise koha saav tiim pääseb samuti otse kõrgliigasse, kolmas edasipääseja selgub play-off'iga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

09:42

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Šapovalov langes Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse

20.04

Poom andis Slovakkias nurgalöögist väravasöödu

20.04

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

19.04

City võitis olulises mängus Arsenali ja tegi tiitliheitluse veel põnevamaks

19.04

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju

sport.err.ee uudised

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

10:00

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

09:42

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

20.04

Robin Koolist sai kolmekordne Grand Slami võitja

20.04

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

20.04

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

loetumad

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

20.04

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

20.04

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

