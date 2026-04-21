Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

33. vooru viimases kohtumises võõrustas Crystal Palace West Hami, kuid väravad jäid löömata ning mõlemad teenisid ühe viigipunkti. Palace jätkab 43 punktiga Premier League'i tabeli 13. real, West Ham jätkab väljalangemistsooni ees ning on 33 punktiga 17. kohal, edestades Tottenhami (31 p) ja Burnleyt (20 p).

Viimasel kohal on sel hooajal vaid 17 punkti kogunud Wolverhampton Wanderers, kelle jaoks tähendas West Hami esmaspäevane viik seda, et järgmisel hooajal tuleb mängida esiliigas.

2019-20 hooajal Euroopa liigas veerandfinaali jõudnud Wolverhampton mängis Inglismaa jalgpallipüramiidi tippliigas alates 2018. aastast, olles viis aastat varem võitnud paremuselt kolmanda liiga. "See on keeruline hetk kõigi jaoks, kes Wolvesiga seotud on. See on sügavat pettumust valmistav lahendus, aga teeme tööd, et sellele konkreetsete sammudega vastata," sõnas klubi ajutine tegevjuht Nathan Shi.

"Meie jaoks on saanud selgeks asjad, mida peame parandama ja meie fookus on klubi tugevdamine, hoo ehitamine ja tiimi üles ehitamine. Teame, mis samme teha vaja on. Teame, et see hooaeg pani teie lojaalsuse proovile. Te väärite paremat ja me anname teile klubi, mille üle saate uhke olla. See on meie peamine eesmärk," lisas Shi tiimi toetajatele.

Esiliigast on tõusu kõrgliigasse kindlustanud Frank Lampardi juhendatav Coventry City. Championshipis teise koha saav tiim pääseb samuti otse kõrgliigasse, kolmas edasipääseja selgub play-off'iga.