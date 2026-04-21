KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse?
Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunevad täna Maarja Värv, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru. "Võimla" algab Vikerraadios kell 10.05.
Nädalavahetusel jalgpalli Eesti noorteliigas toimunud vägivaldse intsidendi valguses räägitakse huligaansustest spordiväljakutel. Sel teemal kaasatakse ka kuulajaid.
Maarja selgitab, millega tegeleb Rahvusvaheline Spordiajakirjanike Liit, mille juhatusse ERR-i toimetuse liige valiti.
EOK erakorralise üldkoguni on jäänud napp nädal. Heino Märks käis oma seisukohti ETV-s selgitamas.
Lisaks tuleb juttu koduse võrkpallihooaja lõpplahendusest ja kahevõitlusalade tiitlivõistlustest.
