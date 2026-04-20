Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

Rumeenia kõigi aegade parimaks jalgpalluriks peetav Hagi sõlmis alaliiduga nelja aasta pikkuse lepingu. "Meie eesmärk on võita iga mäng. Meie eesmärk on võita Rahvuste liiga. Meie eesmärk on kvalifitseeruda [2028. aasta] Euroopa meistrivõistlustele," ütles Hagi esmaspäeval Bukarestis toimunud pressikonverentsil.

Hagi juhendas Rumeenia rahvuskoondist esimest korda 2001. aastal, kuid pidas toona ametis vastu vaid neli mängu. "Olin sel ajal noor ja rahutu. Nüüd olen teistsugune. Kogenum, igas mõttes rohkem treeneri moodi," märkis ta.

Tema eelkäijat Mircea Lucescut tabas haigushoog enne 31. märtsil toimunud maavõistluskohtumist Slovakkiaga ja suri nädal aega hiljem. "Mircea tahtis, et ma võtaksin temalt ameti üle," sõnas Hagi.

Hagi esindas oma mängijakarjääri jooksul Rumeenia koondist 124 mängus ja lõi 35 väravat ning aitas oma kodumaa 1994. aasta MM-il veerandfinaali. Klubijalgpallis kandis ta teiste seas Madridi Reali, Barcelona ja Istanbuli Galatasaray särke. Tema poeg Ianis on Rumeenia koondisesse kuulunud alates 2018. aastast.

Rumeenia koondise järgmised kohtumised leiavad aset suve alguses, kui 2. juunil sõidetakse sõprusmängu raames külla Gruusiale ja 6. juunil võõrustatakse sõprusmängus Walesi.