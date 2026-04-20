Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

Traditsioonilise lõunasuuna asemel kulgevad sellel aastal Tartu Rattaralli rajad linnast põhjasuunas ehk Vooremaa ja Peipsiveere radadel.

Sel aastal 45. korda toimuv Tartu Rattaralli toob osalejateni värsked, kuid juba varasemast tuttavad rajad ning viimastest aastatest erineva sõidusuuna. Kui viimasel kahel aastal liiguti stardist Ülenurme poole, siis tänavu võetakse suund Peipsi poole.

"Muudatuse põhjuseid on kaks. Esiteks on remondis Tõrvandi-Roiu tee, mis on viimastel aastatel olnud võtmetähtsusega rajalõik, mille kaudu rattaralli rajad on linna tagasi pöördunud. Just väiksema liiklustihedusega Roiu tee kasutamine võimaldab minimeerida tavaliikluse häirimist Tartu linna sisenemisel erinevalt suurtest magistraalidest," selgitas radade muudatuste tagamaad Tartu Rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk.

"Teiseks on asjaolude kokkulangemise tõttu Rattaralliga samal nädalavahetusel toimumas Eesti Lennupäevad Lennundusmuuseumis Langel. Kuna ka seda vahvat sündmust külastavad tuhanded inimesed ei ole mõistlik samasse piirkonda planeerida tuhandeid kaasavat ratturite sündmust. Tavapäratult suur autode voog Lennupäevade külastajate poolt ja tuhanded ratturid samadel teedel tooksid endaga kaasa paratamatult kõrgemad riskid, seda eelkõige ratturite jaoks. Kuna Lennupäevade asukohta muuta ei ole võimalik, siis otsustasime probleemide ennetamiseks kolida sellel aastal Rattaralli radadega Emajõe põhjakaldale," lisas Kelk.

7. juuni sõidud 135, 61 ja 27 kilomeetri distantsidele suunduvad stardist Eesti Rahva Muuseumi poole ning sealt edasi Peipsi suunas. Uus marsruut võimaldab vähendada liikluskoormust ning pakkuda osalejatele samal ajal värskeid ja vaheldusrikkaid rattaradu. Ohutuse huvides antakse kõikidel sõitudel tseremoniaalsed, ehk neutraalsed stardid Tartu kesklinnast Turu tänavalt. Tehniline start, kust algab võidusõit ja ajavõtt, asub linnast väljas.

Lisaks uutele radadele pakub tänavune Tartu Rattaralli ka mitmeid eritegevusi ning juubeliprogrammi. Uuendusena on kiirematel ratturitel UCI Gran Fondo sarja raames nüüd võimalik püüda Tartu Rattarallil pääset ka Gran Fondo Euroopa meistrivõistlustele.