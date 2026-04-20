Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

Autosport
Martin Rump
Autor/allikas: Lisa Hallmann
Autosport

Martin Rump osales nädalavahetusel kahes erinevas riigis kahel võidusõidul, saades neist esimesest enda klassis esikoht ja teises oma klassi teine koht.

Rumpi nädalavahetus algas Belgias, kus ta sõitis kaasa 24H Series Euroopa kestvussarja teisel etapil, kuulsal Spa-Francorchamps rajal. 12-tunnine sõit oli jaotatud kahes osas laupäeva ja pühapäeva peale, kuid Rump tegi kaasa vaid esimesel päeval, sõites ühe vahetuse, umbes ühe tunni ja 15 minutit. Lühike osavõtt oli vajalik, et end seeria punktitabelis hoida. Pärast 12 tundi võidusõitu, kus suurt rolli mängisid meeskonnakaaslased Conrad Tox Leveau, Tim Scheerbarthi ja Julian Hanses, saavutati oma klassi esikoht ja üldarvestuses neljas koht.

Pärast kiiret sutsakat Belgias suundus Rump laupäeva õhtuks tagasi Saksamaale, kus toimus Nürburgringi 24 tunni sõidu kaks kvalifikatsiooni võidusõitu – esimene laupäeva õhtul ja teine pühapäeval. Raske õnnetuse tõttu laupäevane sõit aga peatati ja hiljem ka tühistati.

Küll aga toimus plaanipäraselt teine, neljatunnine sõit pühapäeval. Rump osales esimest korda Nürburgringi sõidul GT3-klassi autoga, milleks oli Porsche 911 GT3 R, meeskonnakaaslaseks oli sakslane Ben Bünnagel, alustati omas klassis neljandalt ja üldarvestuses 13. kohalt. GT3 sõidukid on antud võidusõidu kiireim masinaklass ning samas klassis osales ka neljakordne F1 maailmameister Max Verstappen.

"Kuna tiimi jaoks oli see ka esimene võidusõit GT3-autoga Nürburgringil, pidime kõvasti tööd tegema," kommenteeris Rump. "Aeglasemate autode vahel navigeerimine sujus mul hästi ja leidsin hea tempo ilma liigseid riske võtmata. Kindlasti on autol veel rohkem potentsiaali, mida rajal näidata. Järgmiseks korraks, kui on juba 24 tunni sõit, saame õpitud kogemuse arvelt kindlasti kiirust juurde."

Nürburgring 24h klassifikatsioonis on GT3 autod omakorda jaotatud ka sõitjate taseme järgi. Rumpi ja Bünnageli auto oli Pro-Am klassis ja ennekõike järgiti tulemust just sama taseme sõitjate osas. Sõidu jooksul suudeti rebida end kolmandale kohale ning viimasel ringil sai Bünnagel mööda ka kolmandal kohal lõpetanud Pro-Am autost. Pärast nelja tundi kihutamist saavutati debüüdi puhul väga positiivne oma klassi teine ja üldarvestuses 11. koht.

Rump tõdes, et GT3 autodega on tempo ja ka iga ringi pinge mitu kraadi kangem kui Porsche 992 Cup autodega, millega ta on tänavu enim Nürburgringil sõitnud. "Iga stint on GT3 autoga väga suure väärtusega," lisas ta. "Tippklassis push'ivad kõik maksimaalselt ja üritavad aeglasematest autodest võimalikult kiiresti mööda saada, mistõttu näeb rajal ka palju intsidente. Tiim oli minu tempoga väga rahul."

Kirsiks tordil oli ka fakt, et Max Verstappen jäi Rumpi autost selgelt tahapoole. Hollandlase Mercedes-AMG GT3 auto esiots sai viga ning seda parandati boksis üle 30 minuti. Verstappen ja tema tiimikaaslane Lucas Auer tõid Winward Racing auto üle finišijoone üldarvestuses 38. kohal.

Järgmisena astub Rump üles Nürburgringi 24h võidusõidul, mis leiab aset 16. ja 17. mail. Kindel on ka see, et ööpäeva pikkusel võidusõidul saab eestlane taas roolida GT3-klassi Porsche 911-te ning võistelda kestvussõidu tippudega.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo