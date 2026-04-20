Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

Slovakkia meistriliigas mängivad Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kask ning nende koduklubi Uniza Žilina pronksile. Lõppenud nädalal kaotati poolfinaalseeria viimane kohtumine Slavia naiskonnale 1:3 (24:26, 15:25, 25:21, 22:25) ja jäädi seeria kokkuvõttes vastasele alla 1:3. Cicettilt viimases mängus seitse (+2) ja Kaselt kaks (+0) punkti. Pronksiseerias on vastaseks Nitra ja avamängus sai Eesti koondislaste koduklubi 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) võidu. Kask tõi üheksa punkti (+5), Cicettilt osalise mänguajaga kaks silma (+1), vahendab volley.ee.

Poola kõrgliigas alustas pronksiseeriat Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik. Seeria avakohtumine kaotati UNI Opole vastu 1:3 (25:17, 23:25, 26:28, 21:25), Laak panustas 14 punktiga (+7), olles sellega oma naiskonna resultatiivseim. Seeria teine mäng kaotati 0:3 (13:25, 19:25, 16:25), Laak tõi seitse punkti (+5).

Rumeenia kõrgliigas tehti algust poolfinaalidega ja eestlaste koduklubid on seal omavahel vastamisi. Seeria avamängus sai Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada 0:2 kaotusseisust 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:19, 19:17) võidu Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau üle. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1), Lõhmus sai vähese mänguajaga kirja ühe punkti (-2). Zalau ridades jäi Teppani arvele 14 punkti (+2), Hurt ei mänginud.

Karli Allik ja Abba Pineto said Itaalia esiliiga veerandfinaali teises mängus Porto Viro vastu 1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 21:25) kaotuse. Viis serviässa kirja saanud Allik tõi omade parimana 21 punkti (+8). Seeria kolmas kohtumine võideti aga 3:2 (25:21, 24:26, 20:25, 25:18, 15:7), Allik tõi kolme geimiga 10 punkti (+0), ent vigastas kahjuks kätt ja tema hooaeg on klubi teatel lõppenud. Seeria võideti 2:1 ja pääseti poolfinaali, kus on vastaseks Aversa meeskond.

Jan Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen sai Austrias pronksiseeria teises kohtumises Zadruga Aich/Dobi vastu 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) võidu ja seeria on 1:1 viigis. Üprus tõi 12 punkti (+8).

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapani kõrgliigas kaks kaotust. Esmalt jäädi Sakaile alla 0:3 (22:25, 18:25, 14:25), Tammearu tõi 11 ja Tammemaa kolm punkti. Seejärel kaotati samale vastasele ka teine mäng tulemusega 0:3 (20:25, 17:25, 15:25), Tammearult üheksa ja Tammemaalt seitse punkti. 11 võidu ja 33 kaotusega saadi põhiturniiril üheksas koht ja play-off'i ei pääsetud.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:18) jagu Royanist. Kreek tõi kaheksa punkti (+4). Liigatabelis ollakse 55 punktiga kolmandal kohal.