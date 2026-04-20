Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

Mirjam Karoliine Kask. Autor/allikas: VA UNIZA Žilina/Facebook
Mitmed võõrsil mängivad Eesti võrkpallurid on juba püüdmas medaleid, teised mängivad pääsu eest medalimängudele.

Slovakkia meistriliigas mängivad Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kask ning nende koduklubi Uniza Žilina pronksile. Lõppenud nädalal kaotati poolfinaalseeria viimane kohtumine Slavia naiskonnale 1:3 (24:26, 15:25, 25:21, 22:25) ja jäädi seeria kokkuvõttes vastasele alla 1:3. Cicettilt viimases mängus seitse (+2) ja Kaselt kaks (+0) punkti. Pronksiseerias on vastaseks Nitra ja avamängus sai Eesti koondislaste koduklubi 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) võidu. Kask tõi üheksa punkti (+5), Cicettilt osalise mänguajaga kaks silma (+1), vahendab volley.ee.

Poola kõrgliigas alustas pronksiseeriat Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik. Seeria avakohtumine kaotati UNI Opole vastu 1:3 (25:17, 23:25, 26:28, 21:25), Laak panustas 14 punktiga (+7), olles sellega oma naiskonna resultatiivseim. Seeria teine mäng kaotati 0:3 (13:25, 19:25, 16:25), Laak tõi seitse punkti (+5).

Rumeenia kõrgliigas tehti algust poolfinaalidega ja eestlaste koduklubid on seal omavahel vastamisi. Seeria avamängus sai Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada 0:2 kaotusseisust 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:19, 19:17) võidu Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau üle. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1), Lõhmus sai vähese mänguajaga kirja ühe punkti (-2). Zalau ridades jäi Teppani arvele 14 punkti (+2), Hurt ei mänginud.

Karli Allik ja Abba Pineto said Itaalia esiliiga veerandfinaali teises mängus Porto Viro vastu 1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 21:25) kaotuse. Viis serviässa kirja saanud Allik tõi omade parimana 21 punkti (+8). Seeria kolmas kohtumine võideti aga 3:2 (25:21, 24:26, 20:25, 25:18, 15:7), Allik tõi kolme geimiga 10 punkti (+0), ent vigastas kahjuks kätt ja tema hooaeg on klubi teatel lõppenud. Seeria võideti 2:1 ja pääseti poolfinaali, kus on vastaseks Aversa meeskond.

Jan Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen sai Austrias pronksiseeria teises kohtumises Zadruga Aich/Dobi vastu 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) võidu ja seeria on 1:1 viigis. Üprus tõi 12 punkti (+8).

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapani kõrgliigas kaks kaotust. Esmalt jäädi Sakaile alla 0:3 (22:25, 18:25, 14:25), Tammearu tõi 11 ja Tammemaa kolm punkti. Seejärel kaotati samale vastasele ka teine mäng tulemusega 0:3 (20:25, 17:25, 15:25), Tammearult üheksa ja Tammemaalt seitse punkti. 11 võidu ja 33 kaotusega saadi põhiturniiril üheksas koht ja play-off'i ei pääsetud.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:18) jagu Royanist. Kreek tõi kaheksa punkti (+4). Liigatabelis ollakse 55 punktiga kolmandal kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

