Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

Tugevas konkurentsis peetud kahes võistlussõidus oli Saar esimene ja teine ning stardib järgmisele etapile punase numbriplaadiga ehk MM-sarja liidrina.

Quadracerite motokrossis on aasta 2026 märgiline. Seni peetud Euroopa meistrivõistluste, mille Saar on viiel korral võitnud, asemel sõidetakse esmakordselt maailmameistrivõistlused ja see on lisanud sarjale konkurentsi. Tänavust esimest MM-tiitlit jahtiv Saar alustas sarja Prantsusmaal Castelnau de Levis' rajal toimunud avaetapil hästi, võites esmalt kvalifikatsioonisõidu. Esimeses sõidus tuli kindel võit, teises sõidus tuli kehvema stardi tõttu teha kõvasti tööd ja tasuks teine koht.

"Rada oli väga tehniline, kiire ja raskete elementidega. Laupäeval võitsin mõlemad treeningud ja kvalifikatsioonisõidu. Pühapäevases esimeses finaalsõidus sain super stardi ja õnnestus sõitu algusest lõpuni juhtida," kommenteeris Saar. "Teine start nii hästi ei õnnestunud ja olin alguses 10. koha piirimail. Tuli teha palju möödumisi ja anda endast kõik. Jõudsin ka liidrile järgi, kuid mööduda ei õnnestunud ja lõpetasin napilt teisena. Sellegipoolest oli nädalavahetus edukas ja meistrivõistlused on alanud hästi. Vägev tunne on võita ajaloo esimene quadide MM-etapp!"

Saar kogus esimese nädalavahetusega 47 punkti, teise sõidu võitnud ja esimeses kolmas olnud itaallane Patrick Turrini on kahe punkti kaugusel ja kolmandal kohal on avasõidus teine ja teises sõidus kolmas olnud sakslane Manfred Zienecker, kes kaotab Saarele viie punktiga.

Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 2.-3. mail Tšehhis Kramolinis. 13.-14. juunil jõuab quadracerite MM Eestisse Karksi-Nuia motokeskusesse. Mulgimaa võõrustab kahte MM-sarja, sest koos quadide MM-sarjaga toimuvad ka külgkorvide motokrossi maailmameistrivõistlused ja mõlemasse sarjas on kodus stardis mitmeid Eesti sõitjaid.