Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

Sabres pääses viimati play-off'i 15 aastat tagasi ja nüüd jõuti edasi divisjoni võitjatena. Bruins asus avakolmandikul Morgan Geekie väravast juhtima ja viimase perioodi alguses tegi Elias Lindholm seisuks 2:0, aga siis vastas Sabres nelja väravaga: esmalt skooris kaks korda järjest Tage Thompson, seejärel Mattias Samuelsson ning neljanda värava viskas tühja võrku Alex Tuch. Bruinsi ridades vormistas lõppseisu David Pastrnak.

Sabresi väravas tõrjus Ukko-Pekka Luukkonen 17 pealeviset, Bruinsi puurilukk Jeremy Swayman sai kirja 34 tõrjet.

Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine mängitakse teisipäeval samuti Buffalos.

Tulemused:

Idakonverents

Buffalo – Boston 4:3

Buffalo juhib seeriat 1:0.

Tampa Bay – Montreal 3:4

Montreal juhib seeriat 1:0.

Läänekonverents

Colorado – Los Angeles 2:1

Colorado juhib seeriat 1:0.

Las Vegas – Utah 4:2

Las Vegas juhib seeriat 1:0.