Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

Jäähoki
Buffalo Sabres väravat tähistamas
Buffalo Sabres väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähoki Stanley karikasarjas alistas Buffalo Sabres avaringi esimeses mängus kodujääl 4:3 Boston Bruinsi, teenides 15-aastase vaheaja järel play-off'is võidu.

Sabres pääses viimati play-off'i 15 aastat tagasi ja nüüd jõuti edasi divisjoni võitjatena. Bruins asus avakolmandikul Morgan Geekie väravast juhtima ja viimase perioodi alguses tegi Elias Lindholm seisuks 2:0, aga siis vastas Sabres nelja väravaga: esmalt skooris kaks korda järjest Tage Thompson, seejärel Mattias Samuelsson ning neljanda värava viskas tühja võrku Alex Tuch. Bruinsi ridades vormistas lõppseisu David Pastrnak.

Sabresi väravas tõrjus Ukko-Pekka Luukkonen 17 pealeviset, Bruinsi puurilukk Jeremy Swayman sai kirja 34 tõrjet.

Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine mängitakse teisipäeval samuti Buffalos.

Tulemused:

Idakonverents

Buffalo – Boston 4:3
Buffalo juhib seeriat 1:0.

Tampa Bay – Montreal 3:4
Montreal juhib seeriat 1:0.

Läänekonverents

Colorado – Los Angeles 2:1
Colorado juhib seeriat 1:0.

Las Vegas – Utah 4:2
Las Vegas juhib seeriat 1:0.

Toimetaja: Maarja Värv

Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

