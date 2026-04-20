Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu
Jäähoki Stanley karikasarjas alistas Buffalo Sabres avaringi esimeses mängus kodujääl 4:3 Boston Bruinsi, teenides 15-aastase vaheaja järel play-off'is võidu.
Sabres pääses viimati play-off'i 15 aastat tagasi ja nüüd jõuti edasi divisjoni võitjatena. Bruins asus avakolmandikul Morgan Geekie väravast juhtima ja viimase perioodi alguses tegi Elias Lindholm seisuks 2:0, aga siis vastas Sabres nelja väravaga: esmalt skooris kaks korda järjest Tage Thompson, seejärel Mattias Samuelsson ning neljanda värava viskas tühja võrku Alex Tuch. Bruinsi ridades vormistas lõppseisu David Pastrnak.
Sabresi väravas tõrjus Ukko-Pekka Luukkonen 17 pealeviset, Bruinsi puurilukk Jeremy Swayman sai kirja 34 tõrjet.
Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine mängitakse teisipäeval samuti Buffalos.
Tulemused:
Idakonverents
Buffalo – Boston 4:3
Buffalo juhib seeriat 1:0.
Tampa Bay – Montreal 3:4
Montreal juhib seeriat 1:0.
Läänekonverents
Colorado – Los Angeles 2:1
Colorado juhib seeriat 1:0.
Las Vegas – Utah 4:2
Las Vegas juhib seeriat 1:0.
Toimetaja: Maarja Värv