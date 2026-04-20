Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

Hispaanias peetud traditsioonilisel Sotogrande Cupil sai Eesti golfimeeskond Euroopa rahvuste karika arvestuses kuuenda koha lõppskooriga -1. Individuaalselt näitas eestlastest parimat minekut neljal ringil Ralf Johan Kivi, kes mängis viimasel päeval 69 lööki (kokku -3) ning see tagas talle seitsmenda koha.

Neli päeva väldanud meestevõistlust valitsesid inglased, kes said lõppskooriks -31 ning sellega edestati teiseks jäänud prantslasi kogunisti 14 löögiga. Kolmandaks tõusis viimase päevaga Holland (-7) ning Eesti ette mahtusid veel valitsev Euroopa meister Itaalia (-6) ja hea viimase päeva teinud Iirimaa (-2). Ühe löögiga jäi omakorda Eesti seljataha EM-hõbe Taani.

Individuaalselt võitis turniiri inglane Eliot Baker, kes tegi viimasel päeval viimasel viiel rajal koguni viis birdie't järjest. Kogutulem -15 tähendas kolmelöögilist edu kolmel esimesel päeval juhtinud hollandlase Scott Wolteringi ees. Kolmandaks teine inglane Ben Bolton, kes sai koguskoori -11. Eestlastest sai seitsmenda koha Ralf Johan Kivi, kelle lõppskooriks -6 (70, 71, 72, 69). Tiitlikaitsja Kevin Christopher Jegers jäi sel korral jagama 15. kohta skooriga -1 (77, 67, 69, 74). Richard Teder lõpetas turniiri jagatud 33. kohal ning Mattias Varjun oli sel korral jagatud 57. kohal.

Naiste võistluse võit kuulus rootslannale Havanna Torstenssonile skooriga -6. Täpselt sama tulemusega sai võistkondlikus arvestuses esikoha Rootsi naiskond.

Turniiri peetakse alates 1970. aastast. Alates 1998. aastast lisati turniirile rahvuste karika mõõde, kus mõõtu võetakse ka meeskondlikult. Turniiri varasemate võitjate seast leiab teiste seas järgmiste golfilegendide nimesid: Rory Mcllroy, Sergio García, Padraig Harrington, Francesco Molinari, Shane Lowry. Teise kohaga on pidanud leppima Jon Rahm ja Tommy Fleetwood. Meeskondlikult on kõige rohkem võite Inglismaal (14). Hispaania on olnud parim neljal korral.

Naiste turniiri peetakse 2008. aastast, kuid nimekaid võitjaid leidub nendegi seast. 2012. võttis võidu Celine Boutier, 2014. aastal Nanna Koerstz Madsen ning esimesel aastal Carlota Ciganda.