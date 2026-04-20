Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

Ralf Johan Kivi
Hispaanias peetud traditsioonilisel Sotogrande Cupil sai Eesti golfimeeskond Euroopa rahvuste karika arvestuses kuuenda koha lõppskooriga -1. Individuaalselt näitas eestlastest parimat minekut neljal ringil Ralf Johan Kivi, kes mängis viimasel päeval 69 lööki (kokku -3) ning see tagas talle seitsmenda koha.

Neli päeva väldanud meestevõistlust valitsesid inglased, kes said lõppskooriks -31 ning sellega edestati teiseks jäänud prantslasi kogunisti 14 löögiga. Kolmandaks tõusis viimase päevaga Holland (-7) ning Eesti ette mahtusid veel valitsev Euroopa meister Itaalia (-6) ja hea viimase päeva teinud Iirimaa (-2). Ühe löögiga jäi omakorda Eesti seljataha EM-hõbe Taani.

Individuaalselt võitis turniiri inglane Eliot Baker, kes tegi viimasel päeval viimasel viiel rajal koguni viis birdie't järjest. Kogutulem -15 tähendas kolmelöögilist edu kolmel esimesel päeval juhtinud hollandlase Scott Wolteringi ees. Kolmandaks teine inglane Ben Bolton, kes sai koguskoori -11. Eestlastest sai seitsmenda koha Ralf Johan Kivi, kelle lõppskooriks -6 (70, 71, 72, 69). Tiitlikaitsja Kevin Christopher Jegers jäi sel korral jagama 15. kohta skooriga -1 (77, 67, 69, 74). Richard Teder lõpetas turniiri jagatud 33. kohal ning Mattias Varjun oli sel korral jagatud 57. kohal.

Naiste võistluse võit kuulus rootslannale Havanna Torstenssonile skooriga -6. Täpselt sama tulemusega sai võistkondlikus arvestuses esikoha Rootsi naiskond.

Turniiri peetakse alates 1970. aastast. Alates 1998. aastast lisati turniirile rahvuste karika mõõde, kus mõõtu võetakse ka meeskondlikult. Turniiri varasemate võitjate seast leiab teiste seas järgmiste golfilegendide nimesid: Rory Mcllroy, Sergio García, Padraig Harrington, Francesco Molinari, Shane Lowry. Teise kohaga on pidanud leppima Jon Rahm ja Tommy Fleetwood. Meeskondlikult on kõige rohkem võite Inglismaal (14). Hispaania on olnud parim neljal korral.

Naiste turniiri peetakse 2008. aastast, kuid nimekaid võitjaid leidub nendegi seast. 2012. võttis võidu Celine Boutier, 2014. aastal Nanna Koerstz Madsen ning esimesel aastal Carlota Ciganda.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

13:41

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

13:16

Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

12:52

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis

12:20

Šapovalov langes Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse

11:48

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

11:15

Vahtra saavutas Hainani velotuuri finaaletapil kolmanda koha

10:44

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

10:10

Hannes Soomer naaseb MM-sarja avaetapilt viienda kohaga

09:40

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

09:22

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi Uuendatud

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

19.04

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

00:05

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

19.04

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

08:42

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

09:22

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo