Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

Prantsusmaal Rouenis peetud WTA 250 kategooria tenniseturniiril tegid Marta Kostjuk ja Veronika Podrez ajalugu, kui neist said esimesed ukrainlannad, kes on WTA turniiril omavahel finaalis vastamisi läinud. Võitjana väljus kogenum mängija ehk Kostjuk.

Turniiril esimesena asetatud Kostjuk võitis tund ja 21 minutit kestnud finaalmängu 6:3, 6:4.

See oli Kostjuki karjääri viies WTA finaal ja teine turniirivõit, esimese võidu sai ta enda esimeses finaalis veidi enam kui kolm aastat tagasi.

"See polnud lihtsalt mäng, see oli ajalooline hetk Ukraina tennises. Esimest korda mängisid kaks ukrainlannat finaalis. Ma tean, kui palju tööd, ohverdusi ja higi selles spordis kulub, et sellisele tasemele jõuda. Olen Ukraina tennise üle äärmiselt uhke," õhkas Kostjuk. "Meil on praegu viis mängijat [naiste] esisajas ja ma loodan, et meie mäng inspireeris lapsi reketit haarama."

Kostjuk tõusis turniirivõiduga viis kohta ja paikneb nüüd 23. real, esimest korda WTA turniiril finaalis mänginud Podrez kerkis aga 62 kohta ja on nüüd maailma 147. reket.