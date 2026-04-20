X!

Hannes Soomer naaseb MM-sarja avaetapilt viienda kohaga

Le Mansi 24 tunni motoringraja kestvussõidu hooaja avavõistlus tõi rajale 60 meeskonda ning pakkus eestlasele Hannes Soomerile täiesti uue väljakutse nii võistkonna kui ka võimsa EWC-klassi BMW seljas. Soomer lõpetas võistluse viienda kohaga.

Pühapäeval lõpetas ruudulipp 24 tundi kestnud võidusõidu ehk mootorrataste kestvussõidu maailmameistrivõistluste avaetapi Prantsusmaal. Neljakümne üheksandale Le Mansi 24-tunni kestvussõidule startis 60 meeskonda neljas võistlusklassis, millest enam osalejaid lõi kaasa klassides EWC ja SST. Ja kuigi Soomer on varem Le Mansis startinud, oli temagi jaoks tegu tundmatus kohas vettehüppamisega, sest rajale mindi võistkonna koosseisus, mis pole varem Le Mansis kaasa teinud ja lisaks oli Eesti mehe sõiduvahendiks sel korral kuningliku EWC-klassi superbike BMW M 1000 RR, mitte Superstocki (SST) tsikkel, nagu varasemal korral.

Soomer startis võistlusele Jaapani võistkonna Autorace Ube Racing Team (nr 76) koosseisus, lisaks temale lõid sõitjatena kaasa veel jaapanlane Naomichi Uramoto ja eksmaailmameistrist prantslane Sylvain Guintoli. Kõik kolm näitasid enda gruppide kvalifikatsioonides väga häid ja üksteisele lähedasi aegu ning võitlesid välja kolmanda stardikoha, kaotades õige napilt vaid BMW tehasemeeskonnale (nr 37, BMW Motorrad World Endurance Team) ja mullusele võitjale (nr 1, Yart Yamaha Official EWC Team).

Stardisaginas tuli küll mõned kohad ära anda, ent seejärel hakati võistlejate rivis ettepoole tõusma ja esimesed boksipeatused sujusid samuti edukalt.

Pimeda saabudes algasid aga boksipeatustes probleemid esipiduriga, mis pikendasid rattavahetusele kulunud aega ja venitasid pausid konkurentidest pikemaks. "See oli pea ainus tehniline probleem, mis meid kimbutas," sõnas Soomer pressiteate vahendusel. "Kõiki olukordi ei suuda treeningutel ette näha ja meeskond on tubli, sest probleemiga kohaneti kiiresti ja hiljem kaotasime kogenud naabrimeestele – BMW tehasemeeskonnale – boksipeatusega alla kümne sekundi. Probleemi aitas lahendada eestlasest mehaanik ja olen kindel, et järgmisel etapil need vajakajäämised meid rohkem ei sega. Lisaks eksisime korra kütusekoguse määramisega, mistõttu tuli Sylvainil pea pool ringi tsiklit boksi lükata."

Neid vajakajäämisi kõrvale jättes oleks Soomeri võistkond olnud pjedestaalikonkurentsis, ent kooliraha maksmise tõttu lõpetati debüütvõistlus omas klassis ja absoluutarvestuses viienda kohaga. "Ma ei oleks arvanud, et see NII raske on," tunnistas Soomer hiljem. "Nüüd sain aru, kui palju väärt on neljakesi sõites lisatund puhkust, sest hommikuks oli mu selg täiesti läbi. Millele aitas kaasa seegi, et pidin korra esimeste pidurite kadumise tõttu plaaniväliselt boksis käima, mistõttu sõitsin jätkates kokku 1,5 tundi ehk poolteist plaanilist vahetust. Aga ma ei olnud üksi, hommikuks olid kõigi meeste seljad läbi ja seda võib võtta kui ala omapära."

Hooaja avaetapi võidu noppis mullune nobedaim Yart Yamaha Official EWC Team (EWC, nr 1), kes mõõtis 4,185 km pikkuse Bugatti ringraja üle 859 korda. Hõbemedalid riputati kaela Suzukit jooksutanud võistkonna Yoshimura SERT Motul esindajatele (EWC, nr 12, 854 ringi) ja kolmandale kohale tuli Kawasaki Webike Trickstar (EWC, nr 11, 848 ringi). Viienda kohaga lõpetanud Autorace Ube Racing Team kaotas võitjale 12 ringiga (EWC, 847 ringi) ja nende järel võttis absoluutarvestuse kuuenda koha kiireim Superstock (Champion-Hert Powered by MRP. SST, nr 38).

MM-sarja teine etapp, SPA kaheksa tunni kestvussõit, sõidetakse 6. juunil.

