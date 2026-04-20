Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

Lajal paikneb nüüd 164. real. Ühe koha loovutanud Daniil Glinka on 178. positsioonil.

Rohkem eestlasi tuhande parema sekka ei mahu: Kristjan Tamm on 1049., Markus Mölder 1188. ja Oliver Ojakäär 1548. kohal. Neist Mölder ja Ojakäär keskenduvad praegu USA üliõpilasliigale.

Maailma esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, talle järgnevad Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic ja Felix Auger-Aliassime.

Naiste edetabelis on Eesti mängijaid vaid üks, Elena Malõgina loovutas ühe koha ja paikneb nüüd 295. positsioonil.

Edetabeli esiotsas muutusi ei toimunud: esikohal on jätkuvalt Arina Sabalenka, talle järgnevad Jelena Rõbakina, Coco Gauff, Iga Swiatek ja Jessica Pegula.