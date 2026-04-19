City võitis olulises mängus Arsenali ja tegi tiitliheitluse veel põnevamaks

Rayan Cherki viis suurepärase individuaalse sooritusega City 16. minutil juhtima, aga kodumeeskonna eduseis püsis vaid poolteist minutit, sest Gianluigi Donnarumma ebaõnnestunud väljalöök põrkas vastu Kai Havertzit ja sealt võrku.

Tempokas mängus oli Arsenalil mitmeid võimalusi, näiteks tabas Eberechi Eze teise poolaja alguses posti, Donnarumma heastas oma eksimuse üks-üks olukorra tõrjumisega ning värava raame kolistas ka Nico O'Reillyst suunda muutnud Arsenali karistuslöök.

Erling Haalandil oli Arsenali kaitsjatega, eriti Gabrieliga, üsna füüsiline tööpäev. Brasiilia keskkaitsja rebis Haalandil ühes olukorras särgi ribadeks ja lõi teises teda peaga, aga norralane ei mänginud olukorda suureks ja nii pääses Gabriel kollase kaardiga. Haaland sai oma ja City tahtmise 65. minuti väravaga ning kuigi mängu lisaminutitel sai Havertz peaga healt positsioonilt löögile, läks pall napilt üle lati ning City teenis kodupubliku ees tähtsad kolm punkti.

Arsenal on nüüd kaotanud kaks liigamängu järjest ja nende edu City ees on sulanud kolmele punktile. Manchesteri sinisel meeskonnal on aga üks mäng vähem pidamata ning nad võivad uueks liidriks tõusta juba kolmapäeval, kui külla sõidetakse Burnleyle.