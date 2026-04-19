Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim

Lätis toimuval kindla lõputa ultrajooksul suutis naistest ainsana 28 tundi rajal olla ehk enam kui 187 kilomeetrit läbida Gerli Nikolajev. Kümne vapra seas jätkas eestlastest veel Andrus Rüütelmaa.

Jekabpilsis korraldataval viimase väljalangeja põhimõttel toimuval nn backyard ultral läks laupäeval kell 11 142 startija seas rajale ka üheksa Eesti ultrajooksjat.

Neist neli - Gerli Nikolajev, Andrus Rüütelmaa, Olle Rõuk ja Mikk Prantsen - suutsid starti minna ka 24 tundi hiljem.

Olle Rõuk ja Mikk Prantsen piirdusid 26 ringi ehk 174,356 kilomeetriga.

27 ringiga piirdus lätlane Gita Muceniece ehk siis sai selgeks, et Gerli Nikolajev on sel võistlusel naistest edukaim. Eelmisel aastal sai samaga hakkama ehk oli naistest parim Liis Siigur, kes püstitas 34 ringiga siiani kehtiva Eesti rekordi.

Ülejäänud eestlaste tulemused: Taavi Ilp 21, Triinu Kooskora 19, Martin Kala 19, Tauri Tamkivi 15 ja Kermo Themas 12 ringi.

Backyard ultral lastakse jooksjad igal täistunnil ühisstardist 6,7 kilomeetri pikkusele ringile, kusjuures ring tuleb läbida tunni aja jooksul ehk järgmiseks täistunniks tuleb jõuda uue ringi starti. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud viimane jooksja.

Maailmarekord on 119 ringi ehk ligemale viis ööpäeva starte, selle ajaga läbis Austraalia jooksja Philip Gore jooksja 798,014 kilomeetrit.

Eesti rekord on 56 jooksutunniga ehk 375,436 kilomeetriga Karl Kevin Ruuli nimel.