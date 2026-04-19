Mattias Käidi klubi lahutab Šveitsi meistritiitlist veel üks võit

Thuni kasuks tegid skoori Christopher Ibayi (28. minutil), Michael Heule (53.) ja Elmin Rastoder (64.), vastaste au eest hoolitses Julien Duranville (56.).

Käit alustas kohtumist Thuni varumeestepingil ja sekkus platsile 63. minutil ehk vahetult enne mängu viimast väravat.

Thun on kogunud 33 vooruga 74 punkti ehk 14 enam kui paremuselt teisel kohal asuv St. Gallen. Kuna hooaja lõpuni jääb veel viis mängu, võib Käidi klubi juba järgmises voorus tiitli kindlustada.

Laupäeval, 25. aprillil minnakse vastamisi Luganoga ja kolm punkti on Thuni jaoks kindlasti piisav. Tiitel võib tulla ka teistel asjaoludel, kui St. Gallen peaks oma mängus punkte loovutama.

27-aastane Käit on pidanud sel hooajal Thuni eest 24 liigamängu, löönud kaks väravat, andnud ühe resultatiivse söödu ja saanud kaks kollast kaarti.