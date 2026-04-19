Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

Kohtumise teisel kolmandikul jõudis väravani Logan Stankoven ja teisel Taylor Hall, seejuures Stankoven oli selle juures resultatiivse söödu jagaja. Carolina puurisuul tõrjus Frederik Andersen kõik 22 vastaste pealeviset.

Läänekonverentsis paremuselt teise punktisumma kogunud Dallas Starsi jaoks algasid sõelmängud aga külma dušiga - kodus tuli tunnistada Minnesota Wildi selget 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) paremust. Matt Boldy ja Joel Eriksson Ek karistasid kodumeeskonda kahe tabamusega.

Kolmandas laupäeval peetud mängus oli Philadelphia Flyers võõrsil üle Pittsburgh Penguinsist 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Pühapäeval peavad oma seeria avamängud Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens, Buffalo Sabres - Boston Bruins ja Vegas Golden Knights - Utah Mammoth.