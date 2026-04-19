X!

Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

Jäähoki
Frederik Andersen ja Logan Stankhoven
Frederik Andersen ja Logan Stankhoven Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähoki Stanley karikavõistlustel alustas idakonverentsi meistermeeskond Carolina Hurricanes esimeses ringis kodus 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) võiduga Ottawa Senatorsi üle.

Kohtumise teisel kolmandikul jõudis väravani Logan Stankoven ja teisel Taylor Hall, seejuures Stankoven oli selle juures resultatiivse söödu jagaja. Carolina puurisuul tõrjus Frederik Andersen kõik 22 vastaste pealeviset.

Läänekonverentsis paremuselt teise punktisumma kogunud Dallas Starsi jaoks algasid sõelmängud aga külma dušiga - kodus tuli tunnistada Minnesota Wildi selget 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) paremust. Matt Boldy ja Joel Eriksson Ek karistasid kodumeeskonda kahe tabamusega.

Kolmandas laupäeval peetud mängus oli Philadelphia Flyers võõrsil üle Pittsburgh Penguinsist 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Pühapäeval peavad oma seeria avamängud Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens, Buffalo Sabres - Boston Bruins ja Vegas Golden Knights - Utah Mammoth.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

11:37

Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

18.04

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

17.04

Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

17.04

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

16.04

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

16.04

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

15.04

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

14.04

Pika põua lõpetanud Buffalo kindlustas ka divisjoni esikoha

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

13.04

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

12.04

Litriga pihta saanud Avalanche'i treener viidi haiglasse

12.04

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

11.04

Galeriid: Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

10.04

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:27

Mattias Käidi klubi lahutab Šveitsi meistritiitlist veel üks võit

11:00

Heina klubi kodumängus sai näha tulevärki ja eemaldamisi

10:29

Tottenham Hotspur oli lähedal, aga võiduta aasta jätkub

09:48

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

08:45

TÄNA OTSE | Vutisõpru rõõmustab hooaja esimene Levadia - Flora duell

08:02

Pärast pausi pandi Mulgikrossil taas mootorid mürisema

18.04

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

