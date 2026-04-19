Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

Nürburgringile oli sel nädalavahetusel planeeritud ADAC 24 Nürburgringi sarja osavõistlus. Reedene neljatunnine kvalifikatsioonisõit sai kesta vaid pool tundi, kui juhtus õnnetus, milles osales seitse sõitjat.

Kui kõik ülejäänud sõitjad toimetati haiglasse vigastustega, mis ei olnud eluohtlikud, siis meedikud ei suutnud päästa 66-aastase Miettineni elu. Sõitja oli õnnetuse käigus autost välja lennanud.

"ADAC 24 tunni Nürburgringi kvalifikatsioonisõidu esimesel sõidul juhtus algfaasis tõsine õnnetus, milles osales seitse võistlejat," teatasid Nürburgringi võistluse korraldajad ametlikus teates.

"Vaatamata kiirabi kohesele saabumisele ei suutnud kiirabitöötajad päästa juht Juha Miettineni (BMW 325i; #121), kes oli sõidukist välja tõmmatud. Juht suri meditsiinikeskuses pärast seda, kui kõik elustamiskatsed ebaõnnestusid."

Korraldajad lisasid, et laupäeval võistlust ei jätkata ja pühapäeval peetakse stardirivistuse ajal minutine leinaseisak.

Võistlusnädalavahetusel tegi kaasa ka mitmekordne F1 maailmameister Max Verstappen, kes aga õnnetuse hetkel rajal ei viibinud. Ta ütles Instagrami vahendusel, et on juhtunust šokeeritud.

"Motosport on midagi, mida me kõik armastame, aga sellistel aegadel meenub, kui ohtlik see võib olla," kirjutas hollandlane. "Avaldan Juha perekonnale ja lähedastele südamlikku kaastunnet."

Autospordimaailma üks legendaarsemaid ringradu on nüüd pea saja aasta jooksul nõudnud juba 70 sõitja ja veel mitmete kõrvaliste elu. Eelmine fataalne õnnetus juhtus 2023. aastal rehvitestil, kui surma sai kaks inimest.