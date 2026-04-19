X!

Levadia lõi Premium liigas Florale neli vastuseta jäänud väravat

{{1776577500000 | amCalendar}}
FCI Levadia väravat tähistamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tiitlikaitsja FC Flora pidi pühapäeval Premium liiga seitsmenda vooru kohtumises tunnistama põlise rivaali FCI Levadia 4:0 paremust.

Levadia läks tuhandepealise publiku ees kohtumist juhtima juba üheksandal minutil, kui karistusalas saatis palli väravasse Bubacarr Tambedou; pool tundi kestnud mängu järel suurendas nende edu Mark Oliver Roosnupp.

Kuigi Flora väravavahtide treener Aiko Orgla lubas vaheajal teiseks poolajaks paremat plaani, suurendas Wendell ilusa meeskondliku rünnaku krooniks 54. minutil eduseisu kolmeväravaliseks ning nurgalöögi järel vormistas 74. minutil lõppskoori Rasmus Peetson.

Jätkuvalt kaotuseta püsiv Levadia on seitsmest mängust kogunud 15 punkti ja enne õhtust Nõmme Kalju - Paide Linnameeskonna kohtumist teisel kohal. Üheksa punkti kogunud Flora jagab Kuressaarega viiendat kohta.  

Enne mängu:

Koduste meistrivõistluste seitsmendas voorus lähevad sel hooajal esimest korda vastamisi kaks ajaloo edukamat klubi. Eesti jalgpalli kõige tulisemas vastassseisu võitis mullu kaks liigamängu Flora ja ühe Levadia. Üks kohtumine lõppes viigiga. Viimati oldi omavahel vastakuti mullu oktoobri lõpus Tipneri karikasarjas, kus lisaajal sai 3:1 võidu Flora.

Tänavusel hooajal on nii Levadia kui ka Flora saanud esimese kuue vooru peale kolm võitu. Aga kui Levadia on ülejäänud kolm mängu viigistanud, siis Flora kaotanud. Eelmises voorus sai Flora siiski kodus 2:0 võidu Pärnu Vapruse üle, Levadia viigistas võõrsil liider Nõmme Kaljuga 1:1.

"Aprill on mänguderohke kuu ja taastumisel on oma roll," lausus Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. "Meeskond on vaja hoida värskena ja teravana. Emotsioon on hea, aga oluline on jääda oma protsessi juurde ja mitte hakata üle mõtlema."

Flora treener Aiko Orgla leidis enne kohtumist inspiratsiooni kultuuriväljalt. "Jarek Kasaril on üks väärt laul nimega "Minu Inimesed". Selles laulus on palju väärt riimijuppe, mida saaksime oma võistkonna kohta tsiteerida, aga hetkel toon välja vaid ühe: "Mu inimesed üks seis, siht ja suund." Nii me võistkonnana toimime ja derbit Levadia vastu mängima läheme," sõnastas ta eesmärgi.

Toimetaja: ERR Sport

