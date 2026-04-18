Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

Avamängus kodujääl võidu teeninud KooKoo viskas võõrsil esimese seitsme ja poole minutiga Saimaan Pallo vastu kaks väravat ja lisas teise kolmandiku alguses veel ühe. SaiPa jõudis neli minutit hiljem esimese väravani, aga KooKoo taastas perioodi lõpus kolmeväravalise edu.

SaiPa jõudis otsustava kolmandiku alguses taas kahe tabamuse kaugusele ja kaks minutit enne lõpusireeni ka kolmanda väravani, aga viigiväravat ei leidnud ja KooKoo sai pool minutit enne mängu lõppu tühja väravasse visata ning 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) võidu vormistada.

Jimi Suomi sai kirja kaks tabamust, skoori tegid ka Ville Meskanen, Veeti Miettinen ja ungarlane Vilmos Gallo, kes said kirja ka väravasöödu. SaiPa tabamuste eest hoolitsesid soomlased Santeri Airola, Antti Kalapudas ja Miikka Salomäki. Rooba veetis jääl 17 ja pool minutit ning tegi kolm pealeviset, aga resultatiivsuspunkti ei teeninud.

Nelja võiduni peetava seeria kolmas mäng toimub taas Kouvolas.