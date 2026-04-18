FOTOD | Üle Eesti rännanud Kuressaare jätkas Narvas võidukalt

Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - FC Kuressaare
Jalgpalli Premium liigas peetakse täna kolm mängu, millest esimeses alistas FC Kuressaare võõrsil JK Narva Transi.

Saarlased läksid Narva Fama staadionil juhtima juba 15. minutil, kui Andero Kivi kenasti Narva kaitseliini taha mängiti. Poolajapausile mindi siiski viigiseisul, sest 43. minutil kerkis Shalva Burjandze nurgalöögist tulnud palli jaoks kõige kõrgemale ja saatis selle peaga Kuressaare väravasse.

Külalised taastasid 76. minutil oma edu, kui Johann Vahermägi samuti nurgalöögist peaga skoori tegi. Enam väravalisa ei sündinudki ja pika rännaku teinud Kuressaare teenis Narvas oma hooaja kolmanda võidu.

Kuressaare on Premium liiga tabelis üheksa punktiga kuuendal kohal, Narva Trans kahe võiduga kaheksandal tabelireal.

Laupäeval peetakse veel kaks kohtumist, Pärnu Vaprus võõrustab Tartu Tammekat ja Nõmme United Harju Laagrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat

12.04

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

12.04

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

12.04

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

11.04

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

07.04

Flora kehv seeria sai viimaks läbi

07.04

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

17:42

Järvejooksude juubelihooaja avaetapi võitsid Allase ja Bell

17:17

FOTOD | Üle Eesti rännanud Kuressaare jätkas Narvas võidukalt

16:47

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

16:14

Kaljulaid piirdus judo EM-il ühe matšiga, ainsana teenis võidu Dikajev

15:40

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

14:59

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

14:20

Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

12:43

Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

11:55

India sai ka teise maletaja MM-tiitlimatšile

11:37

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

10:52

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

10:24

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

09:36

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

