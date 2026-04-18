Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

Oscar Schmidt 1996. aasta OM-il USA vastu mängides Autor/allikas: SCANPIX/AP
Reedel suri 68 aasta vanuselt Brasiilia korvpallilegend, olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste resultatiivseim mängija Oscar Schmidt.

Schmidti perekond ütles reedel, et legendaarne korvpallur võitles 15 aastat ajukasvajaga. "Ta tegi seda julguse, väärikuse ja vastupidavusega, olles samal ajal kõigile eeskujuks. Oscar jätab endast maha pärandi, mis on spordist suurem ning inspireerib mitmeid põlvkondi sportlasi nii Brasiilias kui kaugemal," teatas tema perekond.

206-sentimeetrine Schmidt tõestas ennast juba noorena kodumaal esmaklassilise skoorijana, kui viskas 21-aastasena Sao Paulo osariigi meistrivõistluste finaalis 40 punkti ning kostitas toonast Euroopa meistrit Sarajevot 42 punktiga. Schmidt oli nii 1979 kui 1980 Brasiilia liiga resultatiivseim mängija ja kolis seejärel Euroopasse.

Aastatel 1982-1995 esindas Schmidt Itaalias esmalt JuveCasertat ja seejärel Paviat, tema Euroopa-karjäär lõppes kahe hooajaga Hispaania kõrgliigaklubis Valladolid. Hüüdnimega "püha käsi" tuntud Schmidt oli seitsmel hooajal Itaalia kõrgliiga resultatiivseim mängija ja kordas seda ka oma esimesel hooajal Valladolidis, sealjuures kogus ta hooajal 1991/92 Pavia eest keskmiselt 44 punkti mängus. Ükski mitte-itaallane pole Itaalia kõrgliigas temast rohkem punkte visanud.

Schmidti jaks ei raugenud ka Brasiilia liigasse naastes: 1998. aastal viskas ta 40-aastasena Bandeirantese eest keskmiselt 44,8 punkti mängus, sai järgmisel hooajal kirja keskmiselt 42,2 mänguminutit ning veel 45-aastaselt juhtis Brasiilia kõrgliiga resultatiivsustabelit keskmiselt 33,1 mängus visatud punktiga.

Rahvusvaheliselt kogus Schmidt kuulsust Brasiilia eest olümpiaturniiridel ning maailmameistrivõistlustel mängides. 1988, aasta OM-il Soulis kogus ta kaheksa mänguga keskmiselt 42,3 punkti, viiel olümpiaturniiril kokku visatud 1093 punktiga on ta siiani kõigi aegade resultatiivseim mees. Samuti on ta korvpalli maailmameistrivõistluste ajaloo edukaim skooritegija. Brasiilia eest käis Schmidt väljakul 326 kohtumises, kogudes keskmiselt 23,6 punkti.

Kui kokku liita klubi- ja koondisekarjääri jooksul visatud punktid, jäi Schmidti arvele 49 973 punkti, millega oli FIBA hinnangul profikorvpalli resultatiivseim mängija aastani 2024, mil temast möödus LeBron James. 2013. aastal nimetati Schmidt korvpalli kuulsuste halli. Selleks ajaks oli Brasiilia legend juba kaks aastat võidelnud ajukasvajaga.

1984. aastal valis New Jersey Nets Schmidti ka draft'is, aga NBA-s brasiillane ei mänginud, sest toona ei võinud NBA mängijad veel koondisekorvpalli mängida. Hiljem kinnitas Schmidt korduvalt, et ei kahetse oma otsust.

Selle videoga võeti Schmidt 2013. aastal kuulsuste halli vastu. Tema mängu suurteks austajateks olid nii Larry Bird kui Kobe Bryant, kes said mõlemad videos ka sõna:

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo