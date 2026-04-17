Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

Praeguseks 47-aastane Nowitzki on üks kaheksast liikmest, kes tänavu kuulsuste halli lisatakse. Suure osa karjäärist NBA-s tegutsenud Nowitzki suutis edukaid mänge teha ka koondisesärgis.

2002. aasta maailmameistrivõistlustel võitis Nowitzki koos koondisega pronksmedalid. Ta oli aga turniiri kõige väärtuslikum mängija ja parim korvikütt. 2005. aasta Euroopa meistrivõistlustel tulid Saksamaale hõbemedalid. Nowitzki oli taas turniiri kõige väärtuslikum ja kõige resultatiivsem mängija.

Turniiri kõige resultatiivsema mängija tiitli teenis ta veel 2006. aasta MM-il, 2001. ja 2007. aastal EM-il. Seejuures on tegemist EM-finaalturniiride resultatiivsuselt kõigi aegade kolmanda mängijaga ja Saksamaa koondise läbi ajaloo kõige resultatiivsema korvpalluriga: 153 mängus 3045 punkti.

Lisaks talle kuuluvad 2026. aasta klassi Sue Bird (USA), Celine Dumerc (Prantsusmaa), Hedo Türkoglu (Türgi), Clarisse Eulalia Machanguana Ambrosi (Mosambiik), Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Poola), Whang Zhizhi (Hiina) ja Ismenia Pauchard (Tšiili), kellest viimane saab sinna postuumselt.

Rahvusvaheline korvpallikuulsuste hall ehk FIBA Hall of Fame austab mängijaid, treenerid, kohtunikke ja ametnikke, kes on panustanud suurelt rahvusvahelisse korvpalli. Kuulsuste hall asutati 1991. aastal ja paikneb Šveitsis Nyonis.

2026. aasta tseremoonia toimub teisipäeval, 21. aprillil Berliinis.