Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

Korvpall
Dirk Nowitzki
Legendaarne Saksamaa korvpallikuulsus Dirk Nowitzki nimetatakse järgmisel nädalal toimuval tseremoonial rahvusvahelise korvpalliidu (FIFA) kuulsuste halli liikmeks.

Praeguseks 47-aastane Nowitzki on üks kaheksast liikmest, kes tänavu kuulsuste halli lisatakse. Suure osa karjäärist NBA-s tegutsenud Nowitzki suutis edukaid mänge teha ka koondisesärgis.

2002. aasta maailmameistrivõistlustel võitis Nowitzki koos koondisega pronksmedalid. Ta oli aga turniiri kõige väärtuslikum mängija ja parim korvikütt. 2005. aasta Euroopa meistrivõistlustel tulid Saksamaale hõbemedalid. Nowitzki oli taas turniiri kõige väärtuslikum ja kõige resultatiivsem mängija.

Turniiri kõige resultatiivsema mängija tiitli teenis ta veel 2006. aasta MM-il, 2001. ja 2007. aastal EM-il. Seejuures on tegemist EM-finaalturniiride resultatiivsuselt kõigi aegade kolmanda mängijaga ja Saksamaa koondise läbi ajaloo kõige resultatiivsema korvpalluriga: 153 mängus 3045 punkti.

Lisaks talle kuuluvad 2026. aasta klassi Sue Bird (USA), Celine Dumerc (Prantsusmaa), Hedo Türkoglu (Türgi), Clarisse Eulalia Machanguana Ambrosi (Mosambiik), Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Poola), Whang Zhizhi (Hiina) ja Ismenia Pauchard (Tšiili), kellest viimane saab sinna postuumselt.

Rahvusvaheline korvpallikuulsuste hall ehk FIBA Hall of Fame austab mängijaid, treenerid, kohtunikke ja ametnikke, kes on panustanud suurelt rahvusvahelisse korvpalli. Kuulsuste hall asutati 1991. aastal ja paikneb Šveitsis Nyonis.

2026. aasta tseremoonia toimub teisipäeval, 21. aprillil Berliinis.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

19:30

videod

sport.err.ee uudised

loetumad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo