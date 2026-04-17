Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

Hainani velotuuri kolmas etapp pidi olema üle 200 kilomeetri pikk ja algama lainetava maastikuga, kus kohe oli ees ootamas kaks kolmanda kategooria tõusu. Esimene neist 1,5 kilomeetrit ja 7% keskmist kaldenurka ning kaheksa kilomeetrit hiljem kolm kilomeetrit 5% keskmise kaldenurgaga.

Enne sõitu teatasid korraldajad aga, et etapp on lühendatud ja algab teise etapi finišilaskumisega ehk hoopis kaheksakilomeetrise tõusuga. "See lõhkus grupi kohe alguses päris ära ja tegi päeva oluliselt raskemaks, kui algul kavas oli," rääkis Quick Pro Teami spordidirektor Martin Laas.

"Meie plaan oli proovida mäefinišites Igor Chzhaniga punkte korjata ja see õnnestus. Esimeses oli ta teine ja kõikides järgmistes esimene. Nüüd peaks ta olema selles arvestuses kindel liider."

Laasi sõnul oli tiimi teiseks suureks eesmärgiks jõuda mõne ratturiga mõnel etapil kolme või viie parema hulka. Nüüd kolmandal etapil õnnestus lausa võita. Laas kiitis Miltiadise suutlikust peale pikka ja palavat päeva veel viimastel kilomeetritel muljetavaldav soolosõit ette võtta.

"Siin Hainanis on 34-35 kraadi sooja, päike paistab ja päevad on pikad. Täna olid need mehed, kes ronida jõuavad, tublid ja püsisid kõik grupi esimeses pooles. Viimasel 15 kilomeetril oli näha, et asi lõpeb väikese grupifinišiga, sestap palusin meie meestel hinnata enda olukorda ja teiste oma ning kasutada võimalusi üksteise alla ründamiseks," jätkas Laas.

"Miltiadis tegi otsustava rünnaku kuus-seitse kilomeetrit enne lõppu, mille järel sai kohe ligi kümnesekundilise vahe sisse. Peale seda jätkasid teised grupis ründamist ja ühisele koostööle ei jõutud, mis oli vesi meie veskile. Õnneks oli lõpp ka soodne, kui viimane kilomeeter oli allamäge ja allatuult. Andreas ütles lõpus ise, et tunne oli samuti hea. Super töö!"

Miltiadis edestas lõpuks hispaanlaseid Daniel Caviat (Burgos Burpellet BH) ja Xabier Berasategit (Euskatel-Euskadi) kahe sekundiga. Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) sai 64., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 65., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 76., Mihkel Räim (Quick Pro Team) 109., Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) 116. ja Martti Lenzius (Quick Pro Team) 122. koha.

Üldarvestuses on Vahtra 84., Nisu 94., Räim 98., Küüt 100., Lauk 105. ja Lenzius 123. Miltiadis kerkis 39. positsioonile. Velotuuri neljandal etapil on kavas 132,7 kilomeetrit ligi tuhande tõusumeetriga.

Belgias peetud naiste 1.Pro kategooriaga ühepäevasõidul De Brabantse Pijl (125,7 km) sai Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control; +2.25) 48. koha. Võidu teenis prantslanna Celia Gery (FDJ United – SUEZ; 3:07.29).

Bosnia ja Hertsegoviina velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (139,4 km) pälvis Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development; +8.04) 70. koha. Päeva parim oli ungarlane Marko Toth (Team United Shipping; 2:42.24). Velotuuri teisel etapil on kavas 121,1 kilomeetrit.