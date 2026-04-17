X!

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

Matt Savoie tiimikaaslastega väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähokiliigas NHL alistas Edmonton Oilers kodujääl Matt Savoie kübaratriki toel 6:1 Vancouver Canucksi ja teenis võiduga ka play-off'i avaringis kodus mängimise eelise.

Savoie sai kirja NHL-i karjääri esimese kübaratriki, lisaks tegid Oilersi eest skoori Colton Dach, Ryan Nugent-Hopkins ja Josh Samanski. Connor McDavid sai kirja neli väravasöötu, Evan Bouchard teenis kolm söödupunkti. Oilersi väravasuul oli Connor Ingramil üsna vähe tööd, lõpuks tegi ta 11 tõrjet. Canucksi auvärava viskas Ty Mueller, kellele see oli esimene värav NHL-is. Kevin Lankinen tõrjus 29 pealeviset.

Võiduga tagas Oilers teise koha Vaikse ookeani divisjonis, mis tähendab, et play-off'is minnakse vastamisi nende järel kolmandana lõpetanud Anaheim Ducksiga, nelja võiduni peetava seeria avamäng peetakse esmaspäeval Edmontonis.

Tulemused:

Utah – St. Louis 3:5
Nashville – Anaheim 4:5
Winnipeg – San Jose 1:6
Calgary – Los Angeles 3:1
Edmonton – Vancouver 6:1
Colorado – Seattle 2:0

Play-off-paarid:

Idakonverents

Buffalo – Boston
Tampa Bay – Montreal
Carolina – Ottawa
Pittsburgh – Philadelphia

Läänekonverents

Colorado – Los Angeles
Dallas – Minnesota
Vegas – Utah
Edmonton – Anaheim

Toimetaja: Maarja Värv

