Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

Jaspar Vaher ja Rait Jansen Autor/allikas: Fabrizio Buraglio
Reedel antakse Amarantes start autoralli Portugali meistrivõistluste avaetapile Rali Terras d'Aboboreira. Portugali põhjaosas sõidetavale võistlusele on end registreerinud 59 võistluspaari kaheksast riigist.

Eestlasi on sellel võistlusel esindamas Toyota Gazoo Racing Next Generation meeskonna võistlejad Jaspar Vaher ja Rait Jansen, kelle jaoks on see esimene kord Portugali legendaarsetel kruusateedel sõita. Team Estonia Autosport 19-aastane liige Vaher sai sarnaselt teistele Toyota Gazoo Racing Next Generation meeskonnaliikmetele võistluse eel alla ka testikilomeetrid ja on karjääri esimeseks stardiks kruusal Toyota GR Yaris Rally2 autoga valmis, vahendab autosport.ee.

"Test läks täitsa positiivselt. Saime jälle natukene sõita, tunnetust luua ning teha auto seades n-ö peenhäälestust. Siinsed katsed on erinevad sellest, millega ma varasemalt harjunud ja milliseid varem sõitnud olen. Kuigi katsed on üldiselt üsna tuntud, siis minu jaoks on need täiesti uued ja kohati üsna keerulised. Kindlasti ei saa ralli lihtne olema, sest ei tea, kuidas teeolud hakkavad välja nägema, kui autod on sealt läbi sõitnud. Tee karakteristika on siin üsna keeruline. Otsest eesmärki peale puhta sõidu ja selle, et kõik kilomeetrid kätte saada ei ole," sõnas Vaher võistluse eel.

Rally2 autodega on eestlastele Portugalis konkurentsi pakkumas 20 võistluspaari. Kui Vaheril ja Jansenil varasem kogemus Pürenee poolsaare kruusateedelt puudub, siis nende meeskonnakaaslased Takumi Matsushita – Pekka Kelander ja Shotaro Goto – Jussi Lindeberg võistlesid möödunud aastal Renault Clio Rally3 autodega Portugali MM-rallil.

Kokku ootab võistlejaid kahe võistluspäeva jooksul ees kaheksa kiiruskatset ja 125,29 katsekilomeetrit. Avakatsena sõidetava 22,82 kilomeetri pikkuse Portugali klassiku Amarante esimene läbimine saab Eesti aja järgi stardi 18.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo