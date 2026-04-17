Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

Kolmapäeval sõidetud avaetapil näitas Ärm üles palju aktiivsust, mille järel lõpetas 179,9-kilomeetrise päeva grupifinišis 27. positsioonil. "Kuigi tegemist oli pika etapiga, siis see läks päris kiiresti," ütles Ärm ejl.ee vahendusel. "Õiget jooksikute punti ei tekkinudki ja pea terve sõidu käis ründamine. Läksin ise ka paljude rünnakutega kaasa ja lootsin, et mõni läheb lõpuni, aga lõpuks tuli ikka suur grupifiniš. Aitasin seekord tiimikaaslast, lätlast Martinš Plutot (finišeeris kuuendana), sest olin ise lõpuks päris läbi."

Etapivõidu teenis taanlane Conrad Haugsted (Team ColoQuick; 4:29.01). Teise eestlasena stardis olnud Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) sai 83. koha.

Teisel etapil oli pikkus 189,3 kilomeetrit ja võitja selgus suures grupifinišis. Päeva parim oli belglane Mathias de Keersmaeker (Lotto – Groupe Wanty; 4:26.25). Ärm suruti finišisirgel aeda. "Mul ei olnud seal kuhugi minna," nentis Ärm. "Lendasin üle lenksu ning otse pea ja õla peale."

Ärmi tiimikaaslane Pluto sai seekord seitsmenda koha, Mäeuibo finišeeris 39. positsioonil. Velotuuri üldarvestuses on Mäeuibo 55. kohal. Kolmandale etapile läheb liidripositsioonilt vastu hollandlane Roan Konings (Metec – SOLARWATT p/b Mantel).

Hiinas jätkus 17. korda peetav Hainani velotuur (UCI 2.Pro) teise etapiga (214,1 km), kus kogunes kuumades tingimustes ligi 3000 tõusumeetrit. Võidu pälvis pikalt jooksikute sekka kuulunud Uruguai rattur Guillermo Thomas Silva (XDS Astana team), edestades grupifinišis hispaanlast Xabier Berasategit (Euskatel – Euskadi) ja itaallast Thomas Pesentit (Team Polti VisitMalta).

Eestlastest lõpetas Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +12.07) 84., Oskar Küüt (Quick Pro Team; +14.29) 90., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 102., Mihkel Räim (Quick Pro Team) 103., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team; +15.20) 106., ja Martti Lenzius (Quick Pro Team; +24.44) 121. kohal.

Velotuuri üldarvestuses kerkis liidriks Silva. Vahtra hoiab 84., Räim 96., Nisu 97., Küüt 102., Lauk 106. ja Lenzius 125. kohta. Seejuures jätkab parima ronija särgis Quick Pro Teami rattur Igor Chzhan. Kolmandal etapil on pikkust 217,6 kilomeetrit. Trassile jääb kaks teise ja kaks kolmanda kategooria tõusu.