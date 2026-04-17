Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

Korvpalli Euroliigas lõpetas tiitlikaitsja Fenerbahce põhiturniiri viimases voorus oma viiemängulise kaotusteseeria, kui oli neljapäeval võõrsil Lyonist üle 81:76.

Eelmised viis mängu kaotanud Türgi suurklubi läks mängu avaveerandil juhtima 20:7 ja alustas pärast muidu tasavägist avaveerandit teist poolaega koguni 18:0 vahespurdiga, mis viis nad 66:42 juhtima.

Korraks kärises vahe ka 26 punktile, kodumeeskond hakkas otsustaval perioodil kaotusseisu jõudsalt vähendama ning jõudis pärast Braian Angola kolme tabavat vabaviset 22 sekundit enne mängu lõppu ka nelja punkti kaugusele, ent mänguaeg sai otsa ja Fenerbahce teenis Euroliigas esimese võidu pärast 20. märtsi.

Talen Horton Tucker viskas võitjate kasuks 21 punkti, 14 viskest 12 tabanud Shaquille Harrison vedas Lyoni 25 punktiga. Fenerbahce võitis põhihooajal 24 ja kaotas 14 mängu, millega hoitakse enne reedeseid kohtumisi neljandat kohta.

Põhiturniiri võidu kindlustas Olympiakos, kes oli 85:76 üle Milano Olimpiast.