Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

Jalgratturite Liidu asepresident Grete Treier loodab, et profitiimides harjutavad ja võistlevad Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander võtavad sihikule olümpiale pääsu.

Pekingi ja Londoni olümpial grupisõidus võistelnud Grete Treier näitas head jalga suurtuuridel ja eredalt on tal meeles 2007. aasta naiste Giro d'Italia.

"Seal ma olin kokkuvõttes kaheksas ja viimasel etapil olin teine, aga kuna dopingut tarvitanud venelanna tulemus hiljem tühistati, siis ma võiks täitsa öelda, et sain sealt etapivõidu," meenutas Treier ERR-iga rääkides.

Kahe tütre emana profina Itaalia klubides leiba teeninud Treieri sõnul on naiste maanteesõit teinud aastatega tõhusa argenguhüppe.

"Palgad on profimaailmas meestega ühtlustunud, kindlasti praegu on rohkem arenenud," rääkis Treier. "Mis on minu arust teistsugune: tundsin, et ma olin üks väheseid, kellel olid lapsed kodus. Ei olnud emasid, kes võistlevad, aga tänapäeval ma näen üha rohkem neid, kes jugevad pärast sünnitust võistlema tulla."

Viimaste Eesti meistrivõistluste kaks paremat, 21-aastased Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander treenivad Belgia ja Norra profiklubides ning võiksid kiigata olümpia suunas.

"Siin viimasel, väga raskel MM-il oli meil U-23 vanuseklassis kaks tütarlast, kes on minu arust täiesti lootustandvad. Nad on mõlemad klubides, kus nad võivad täiesti tulemusi teha," sõnas Treier.

Eesti oli naiste maanteesõidus olümpial viimati esindatud 2012. aastal Londonis, kui Treier sai grupisõidus 17. koha.