Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

Kodakondsust soovisid vahetada viis Keenia - teiste seas endine maratoni maailmarekordinaine Brigid Kosgei - ja neli Jamaica sportlast, sealhulgas kettaheite valitsev olümpiavõitja Roje Stona ja OM-pronksine kuulitõukaja Rajindra Cambpell.

Lisaks tahtsid Türgi lipu alla kolida Nigeeria sprinter Favour Ofili ja Venemaa mitmevõistleja Sofia Jakušina.

Kodakondsuse küsimustega tegelev WA eripaneel lükkas kõik avaldused tagasi. "Paneel tuvastas, et avaldused olid osa Türgi valitsuse koordineeritud värbamisstrateegiast, millega loodeti rahvusvahelisi sportlasi tulusate lepingutega valitsuse poolt rahastatud kergejõustikuklubisse tuua," kirjutas WA neljapäevases teates.

"Tegevuse eesmärk oli võimaldada sportlastel võtta Türgi kodakondsus, et nad saaksid riiki esindada tulevastel rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel," lisas rahvusvaheline kergejõustikuliit.

WA karmistas kodakondsuse muutmise reegleid 2019. aastal, kui organisatsiooni president Sebastian Coe võrdles mõnede kodakondsust vahetama meelitatud noorte sportlaste juhtumeid inimkaubandusega.