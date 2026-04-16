Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

Tokyo olümpiahõbe ja endine maailmarekordinaine Brigid Kosgei Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics lükkas neljapäeval tagasi 11 sportlase avalduse hakata esindama Türgi koondist.

Kodakondsust soovisid vahetada viis Keenia - teiste seas endine maratoni maailmarekordinaine Brigid Kosgei - ja neli Jamaica sportlast, sealhulgas kettaheite valitsev olümpiavõitja Roje Stona ja OM-pronksine kuulitõukaja Rajindra Cambpell.

Lisaks tahtsid Türgi lipu alla kolida Nigeeria sprinter Favour Ofili ja Venemaa mitmevõistleja Sofia Jakušina.

Kodakondsuse küsimustega tegelev WA eripaneel lükkas kõik avaldused tagasi. "Paneel tuvastas, et avaldused olid osa Türgi valitsuse koordineeritud värbamisstrateegiast, millega loodeti rahvusvahelisi sportlasi tulusate lepingutega valitsuse poolt rahastatud kergejõustikuklubisse tuua," kirjutas WA neljapäevases teates.

"Tegevuse eesmärk oli võimaldada sportlastel võtta Türgi kodakondsus, et nad saaksid riiki esindada tulevastel rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel," lisas rahvusvaheline kergejõustikuliit.

WA karmistas kodakondsuse muutmise reegleid 2019. aastal, kui organisatsiooni president Sebastian Coe võrdles mõnede kodakondsust vahetama meelitatud noorte sportlaste juhtumeid inimkaubandusega.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kergejõustiku uudised

20:29

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

08:23

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

15.04

Karel Tilga tuleb kolmapäeval USA-s tänavu esimest korda starti

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10.04

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

08.04

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

07.04

Olümpiakogemusega Kivistik juhendab Saaremaal kergejõustiku järelkasvu

07.04

Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

04.04

Skotheim loodab võistlustulle naasta Götzises

03.04

400 meetri maailmameister tegi võimsa avalduse 100 meetris

02.04

Vasaraheite olümpiavõitja alistas Texases teise naisena 81 meetri piiri

sport.err.ee uudised

22:57

ETV spordisaade, 16. aprill

22:43

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

21:59

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

21:43

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

21:20

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

20:58

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

20:29

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

15:44

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

15:01

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

14:22

Eestile anti sulgpalli võistkondliku EM-i korraldusõigus

13:47

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

13:09

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

12:36

Sotogrande Cupi avapäeval sai eestlastest parima tulemuse Kivi

