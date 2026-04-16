Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

Jäähokiliigas NHL võitis Dallas Stars ka oma põhihooaja viimase mängu, Vegas Golden Knights kindlustas Pacific divisjoni esikoha.

Tänavuse hooaja eelviimasel mängupäeval pidi üks neljamänguline võiduseeria lõppema, kui Buffalo Sabres võõrustas Dallas Starsi. Avaperioodil viskasid mõlemad meeskonnad ühe värava ning lisasid teisel perioodil veel kaks, aga otsustaval kolmandikul väravalisa ei sündinud ja kohtumine läks lisaajale.

Viie minuti jooksul ei suutnud kumbki meeskond mängu lõpetada ning võitja selgus hoopis karistusvisetel. Mõlemad realiseerisid esimese võimaluse ja Sabres ka teisegi, kuid külalised taastusid ja suutsid siiski seerias kolm-kaks võidu teenida.

4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 3:2) võidu teeninud Starsi võiduseeria pikenes viiele mängule, Sabresi seeria lõppes nelja järjestikuse võiduga. Stars saavutas läänekonverentsis Colorado Avalanche'i järel teise koha, tänavu pika play-off'i põua lõpetanud Sabres jäi idas alla vaid Carolina Hurricanesile.

Viimasel kahel hooajal NHL-i meistriks tulnud Florida Panthers alistas oma hooaja viimases mängus Detroit Red Wingsi lausa 8:1 (1:0, 4:1, 3:0), kuid tiitel jääb kaitsmata, sest Panthers saavutas tänavu 40 võiduga (kaheksa lisaajal) idakonverentsis 14. koha.

2023. aastal Stanley karika võitnud Vegas Golden Knights viskas oma hooaja viimases mängus Seattle Krakenile otsustaval kolmandikul kolm väravat ning realiseeris 4:1 (0:0, 1:0, 3:0) võidu, kindlustades sellega Pacific divisjonis esikoha.

NHL-i põhiturniiri viimane mängupäev toimub Eesti aja järgi öösel vastu reedet, kõik Stanley karikaturniirile pääsejad on selgunud, kuid läänekonverentsis võivad asetused veel muutuda. Stanley karikaturniiriga tehakse algust öösel vastu pühapäeva.

Tulemused:

Tampa Bay - NY Rangers 2:4

Ottawa - Toronto 3:1

Chicago - San Jose 5:2