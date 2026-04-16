Sotogrande Cupi avapäeval sai eestlastest parima tulemuse Kivi

Päeva parima skoori eest hoolitses Ralf Johan Kivi, kes tegi avapäeval 70 lööki (kaks lööki alla par'i), millega lõpetas päeva kuuendal kohal. Richard Teder sai kirja 74 lööki (+2), tiitlikaitsja Kevin Christopher Jegers tegi 77 lööki (+5) ning tagasihoidliku ringi sai kirja Mattias Varjun, kelle tulemus oli 79 lööki (+7), vahendab Eesti Golfi Liit.

Meeskondlikus arvestuses jagab Eesti pärast esimest päeva koos Hispaania ja Walesiga kümnendat kohta (+5).

Avapäeva järel haaras liidripositsiooni individuaalselt hollandlane Scott Woltering, kes mängis 67 lööki. Vaid 15 mängijat avapäeval sai küllaltki vähese tuulega päeval kirja miinusmärgiga tulemuse. Kõige paremini sujus päev tiitlikaitsjatel inglastel, kelle kolme mehe päeva skoor oli -10. Prantsusmaa jäi koguni seitsme löögi kaugusele.

Kevin Christopher Jegers näitas mullu konkurentidele tagatulesid, edestades teist kohta kogunisti kaheksa löögiga. Eelmisest aastast pärineb samuti parim meeskondlik – kolmas koht ja ka parim ühe päeva tulemus, kui Kevin Christopher Jegers mängis viimasel ringil 67 lööki.