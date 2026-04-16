Varjun lõpetas kõrgetasemelisel turniiril esimese 20 seas

Võistkondlikus arvestuses võitis turniiri Virginia kogutulemusega -39, edestades teiseks tulnud Florida State'i (-26) koguni 13 löögiga. Kolmanda koha saavutas SMU tulemusega -23. NC State lõpetas turniiri kuuendal kohal kogutulemusega -16, kirjutas Eesti Golfi Liit.

Individuaalarvestuses oli konkurents samuti väga tugev. Kui eelmisel turniiril oli Varjunil võimalus mängida maailma esinumbri Jackson Koivuniga, siis sel korral sai ta mõõtu võtta maailma teisel kohal oleva Ben Jamesiga, kes lõpetas turniiri jagatud neljandal kohal.

Võitu jagasid maailma edetabelis 17. kohal paiknev William Sides ja 34. kohal olev Paul Chang, kes mõlemad mängisid kolme ringi kogutulemuseks -16. Sidesi ringideks 67, 66, 64 ja Changil 66, 66, 65. Kolmanda koha saavutas Bruce Murphy tulemusega -12 (64, 69, 68). Markus Varjun lõpetas turniiri jagatud 18. kohal kogutulemusega -3 (69, 74, 67).

Kokku oli stardis 12 ülikoolimeeskonda, kohal olid mitmed USA tippülikoolid nagu NCAA edetabelis teisel real paiknev Virginia ning 14. asetusega Tennessee.