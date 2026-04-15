Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

Foto: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Eesti meistriliigas teenis Pärnu Võrkpalli klubi kolmanda võidu järjest, alistades Tartu Bigbanki võõrsil 3:1. Pärnu on nüüd meistritiitlist võidu kaugusel.

Pikk avageim, kus geimpalle oli mõlemal poolel, lõppes lõpuks Pärnu 31:29 paremusega. Teises geimis jäi 25:21 peale Tartu ja kolmanda võitis Pärnu 25:23. Neljandas geimis läks Pärnu 4:1 ette, vahepeal kasvatati edu 14:8 peale, siis suutis Tartu paaril korral vahe kahe punktini vähendada, aga lõpuks jäi Pärnu siiski 25:20 peale.

Pärnu parim oli Tristan Täht 16 punktiga, Taavet Leppik lisas 14 ning nii Toms Svans kui Sten Perillus tõid üheksa punkti. Tartu ridades tõi Jack Williams 17 punkti, Martti Juhkami ja Stefan Kaibald lisasid mõlemad 11 punkti.

"Ma arvan, et üle keskmise parem, aga saab alati paremini. Geimilõpud läksid kõik suhteliselt nugade peale. Tartu on väga hea võistkond vastas ka, seal kvaliteeti on," hindas Leppik.

"Selg on vastu selga, lihtne meil ei ole, aga nendel ka ei ole, sest nad teavad, et meil pole enam mitte midagi kaotada," arvas Tartu mängija Johan Vahter. "Eks me peame endast natuke rohkem andma."

Sel hooajal juba kaks karikat võitnud Pärnu võib kolmanda karika kindlustada pühapäeval kodupubliku ees, viies finaalmäng algab Pärnu spordihallis kell 17.

Toimetaja: Maarja Värv

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

