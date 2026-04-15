Põlva Serviti asus esimest poolfinaalseeriat juhtima

Käsipalli Eesti meistriliigas alustas Põlva Serviti poolfinaalseeriat ülekaaluka 37:22 (19:9) võiduga HC Kehra Horizon Pulp&Paperi üle ja asus kolme võiduni mängitavat seeriat juhtima 1:0. Teises poolfinaalseerias lähevad vastamisi Mistra ja Viljandi HC.

Kohtumine algas Põlva Serviti väravatesajuga. Kuigi Kehra otsis erinevaid võimalusi üle mängida nii Serviti väravas olnud Eston Varuskit (mängus tõrje 50%), aga ka Serviti kaitset, ei olnid need katsed edukad. Janar Mägi neljandal minutil võetud minutiline mõttepaus paraku mängupilti muutust ei toonud ja poolajale mindi Serviti 20:9 eduseisult.

Teisel poolajal mängupilti suurt muutust ei tulnud. Põlva Serviti väravat kaitses teisel poolajal Jürgen Lepasson (mängus tõrje 32%), kuid ka tema ülemängimisega olid kehralased raskustes. Mängu tekkis hetkeline paus, kui 38. minutil sai vigastada Kristofer Liedemann, aga poolfinaalseeria esimene kohtumine lõppes Põlva Serviti kindla 37:22 võiduga.

Põlva Serviti eest viskas Mathias Rebane kuus, Karlis Kalk ja Hendrik Varul kumbki viis, Sander Sarapuu, Jürgen Rooba ja Arturs Meiksans kõik neli, Tõnis Kase ja Henri Sillaste mõlemad kaks väravat, ühe tabamuse sai kirja nii Ülljo Pihus, Jaanus Peeter Rüütli, Kristofer Liedemann, Alfred Timmo kui ka Stanislav Kholodiuk.

Kehra parimatena tõid David Mamporia ja Markus Leidsaar mõlemad neli väravat, Maksim Tanner McCauley ja Oskar Luks lisasid kumbki kolm tabamust.

Järgmised poolfinaalseeria kohtumised:

16.04 19:00 Kalevi spordihallis: Mistra – Viljandi HC

18.04 19:00 Kehra spordihoones: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

19.04 19:30 Viljandi spordihoones: Viljandi HC – Mistra

21.04 19:00 Mesikäpa hallis: Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

22.04 19:00 Kalevi spordihallis: Mistra – Viljandi HC