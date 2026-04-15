Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta
Nädalavahetusel Poolas Gora Zaris peetud suurimas mäestlaskumise võistlussarjas LSD (Local Series of Downhill) pälvisid eestlased Lukas Herman Staškevitš ja Joonas Vaikmäe mõlemad esimese koha.
Võistlusel peeti kaks sõitu, millest arvesse läks parima tulemus. Staškevitš võidutses Kadet klassis tulemusega 2.28,66. Talle järgnesid poolakad Artur Kyrcz (+2,89) ja Oliwier Pulawski (+11,22). Vaikmäe oli parim aga Highjump kategoorias, vahendab ejl.ee.
Full klassis võidutses poolakas Jan Pajak ajaga 2.13,31. Vaikmäe (+5,34) sõitis välja kuuenda, Robert Johanson (+7,08) kaheksanda ja Siim Savik (+10,7) 12. tulemuse. Juunioride klassis oli parim poolakas Konrad Kanik ajaga 2.14,89. Eestlased Joosep Toomas Kantsik (+6,38) ja Rumi Kallas-Bienieecki (+12,02) said vastavalt kaheksanda ja 14. koha.
