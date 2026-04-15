Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

Võistlusel peeti kaks sõitu, millest arvesse läks parima tulemus. Staškevitš võidutses Kadet klassis tulemusega 2.28,66. Talle järgnesid poolakad Artur Kyrcz (+2,89) ja Oliwier Pulawski (+11,22). Vaikmäe oli parim aga Highjump kategoorias, vahendab ejl.ee.

Full klassis võidutses poolakas Jan Pajak ajaga 2.13,31. Vaikmäe (+5,34) sõitis välja kuuenda, Robert Johanson (+7,08) kaheksanda ja Siim Savik (+10,7) 12. tulemuse. Juunioride klassis oli parim poolakas Konrad Kanik ajaga 2.14,89. Eestlased Joosep Toomas Kantsik (+6,38) ja Rumi Kallas-Bienieecki (+12,02) said vastavalt kaheksanda ja 14. koha.