Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

Jalgrattasport
Joonas Vaikmäe
Joonas Vaikmäe Autor/allikas: @alhe_media/LSD
Jalgrattasport

Nädalavahetusel Poolas Gora Zaris peetud suurimas mäestlaskumise võistlussarjas LSD (Local Series of Downhill) pälvisid eestlased Lukas Herman Staškevitš ja Joonas Vaikmäe mõlemad esimese koha.

Võistlusel peeti kaks sõitu, millest arvesse läks parima tulemus. Staškevitš võidutses Kadet klassis tulemusega 2.28,66. Talle järgnesid poolakad Artur Kyrcz (+2,89) ja Oliwier Pulawski (+11,22). Vaikmäe oli parim aga Highjump kategoorias, vahendab ejl.ee.

Full klassis võidutses poolakas Jan Pajak ajaga 2.13,31. Vaikmäe (+5,34) sõitis välja kuuenda, Robert Johanson (+7,08) kaheksanda ja Siim Savik (+10,7) 12. tulemuse. Juunioride klassis oli parim poolakas Konrad Kanik ajaga 2.14,89. Eestlased Joosep Toomas Kantsik (+6,38) ja Rumi Kallas-Bienieecki (+12,02) said vastavalt kaheksanda ja 14. koha.

Toimetaja: Maarja Värv

20:07

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

17:16

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

15:48

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

13:23

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

11.04

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Kukkumisi vältinud Sander lõpetas Belgias 20 seas

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

07.04

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

07.04

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

06.04

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

06.04

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

03.04

Operatsioonil käinud Carapaz loodab Girol löögihoos olla

03.04

Hispaania rattur sattus õnnetuse järel intensiivravile

01.04

Ganna röövis van Aertilt finišisirgel võidu

31.03

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

sport.err.ee uudised

22:45

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

22:22

ETV spordisaade, 15. aprill

21:56

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

21:32

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

21:13

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

20:48

Põlva Serviti asus esimest poolfinaalseeriat juhtima

20:07

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

19:34

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

18:53

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

18:29

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

17:55

Pärnumaa liikumishooaja avab Luitejooks Jõulumäel

17:16

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

16:34

Eesti saalijalgpallikoondis pääses alagrupist edasi 13. katsel

16:25

Andrea Roots langes Singapuris välja

15:48

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

15:16

Liverpool ja Prantsusmaa said karmi tagasilöögi

14:31

Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

13:42

Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

13:23

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

