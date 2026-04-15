X!

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

Linda Lensment Autor/allikas: EJL
Belgias peetud kuni 17-aastaste tüdrukute ja naisjuunioride ühepäevasõidul Nieuwmoer-Kalmthout pälvis Linda Lensment (Vermarc Cycling Team) 11. koha.

62-kilomeetrine võistlus peeti ligi viiekilomeetrisel ringil. Kolmikvõidu teenisid belglannad Jana Gevers (Sportxtras – Pissei; 1:40.20), Eline de Winter (Foca-Dynaplus Pro Cycling Team) ja Lotta Huybrechts (Crabbe-Dstny), vahendab ejl.ee.

"Stardis olid konkurendid päris närvis, aga endal oli tunne hea," ütles Lensment. "Grupi peas passimine polnud raske, sestap proovisime paari teise tüdrukuga ka rünnakuid. Lõpusprindis jäin kahjuks kahe tüdruku taha lukku, aga sain siiski sõiduga rahule jääda."

Eliis Veske (U-17; Cycling Team Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare) lõpetas võistluse 34. kohal. Joanna Maria Seppo (Cycling Team Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare) ja Berit Grünberg (Porter Racing) seekord tulemust kirja ei saanud.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgrattauudised

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo