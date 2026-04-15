Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

62-kilomeetrine võistlus peeti ligi viiekilomeetrisel ringil. Kolmikvõidu teenisid belglannad Jana Gevers (Sportxtras – Pissei; 1:40.20), Eline de Winter (Foca-Dynaplus Pro Cycling Team) ja Lotta Huybrechts (Crabbe-Dstny), vahendab ejl.ee.

"Stardis olid konkurendid päris närvis, aga endal oli tunne hea," ütles Lensment. "Grupi peas passimine polnud raske, sestap proovisime paari teise tüdrukuga ka rünnakuid. Lõpusprindis jäin kahjuks kahe tüdruku taha lukku, aga sain siiski sõiduga rahule jääda."

Eliis Veske (U-17; Cycling Team Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare) lõpetas võistluse 34. kohal. Joanna Maria Seppo (Cycling Team Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare) ja Berit Grünberg (Porter Racing) seekord tulemust kirja ei saanud.