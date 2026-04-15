Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

Norman Vahtra (punases, oranži kiivriga).
Norman Vahtra (punases, oranži kiivriga). Autor/allikas: Maris Vancevics/LRF
Eesti jalgrattur Norman Vahtra (China Anta - Mentech Cycling Team) teenis Hiinas alanud Hainani velotuuri (Haikou - Danzhou; 177 km) avaetapil 11. koha.

Valdavalt lauskmaal toimunud avaetapp lõppes grupifinišiga, kus kiireimat jalga näitas serblane Dušan Rajovic (Solution Tech Nippo Rali; 4:03.04). Vahtra ületas finišijoone sama aja juures 11. positsioonil.

Teistest eestlastest sai Mihkel Räim (Quick Pro Team) 55., Oskar Nisu (China Anta - Mentech Cycling Team) 58., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 115., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 126. ja Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 132. koha.

Tugevuselt teise kategooria profituur koosneb viiest etapist. Avapäev möödus kõige tasasemates oludes, aga edaspidi läheb künklikumaks.

Toimetaja: Siim Boikov

