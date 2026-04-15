Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

Markus Varjun
Markus Varjun
Ameerika Ühendriikides lõppes teisipäeval Lewis Chitengwa Memorial golfiturniir, mis mängiti Birdwoodi radadel (par 71). Turniiril osales ka NC State meeste golfitiim, mille koosseisu kuulub Eesti koondislane Markus Varjun.

Kohal oli 12 ülikoolimeeskonda, teiste seas ka edetablei teine Virginia ning 30 hulka kuuluvad Tennessee, Charlotte ja Florid State, vahendab Golf.ee.

Võistkondlikus arvestuses võitis turniiri Virginia kogutulemusega -39, edestades teiseks tulnud Florida State'i koguni 13 löögiga. Kolmanda koha saavutas SMU tulemusega -23. NC State lõpetas turniiri kuuendal kohal kogutulemusega -16.

Markus Varjun lõpetas individuaalselt turniiri jagatud 18. kohal. Ta sai kolmel päeval kirja vastavalt 69, 74 ja 67 lööki, mis tegi kogutulemuseks kolm lööki alla par'i. Esikohta jagasid 13 lööki vähem sooritanud William Sides ja Paul Chang.

Toimetaja: Siim Boikov

