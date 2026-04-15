X!

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

Jalgrattasport
Jalgrattasport
Jalgrattasport
Jalgrattasport

Nädalavahetusel alustasid PorterRacingu klubi noorratturid Berit Grünberg, Marten Konga, Kristo Õruste, Egert Tammeleht, Hardy Grünberg, Henri Valgma ja Steven Sumberg võistlusturneega Belgias. Seejuures pälviti pühapäeval ka esimene võit.

Steven Sumberg võitis pühapäeval peetud Nieuwmoet-Kalmthout ühepäevasõidu kuni 17-aastaste noorratturite arvestuses ajaga 1:30.48. Samas vanuseklassis olevad Henri Valgma ja Hardy Grünberg said vastavalt 37. ja 40. koha, vahendab EJL.ee.

"Sõidu algus oli rahulik ja väga ei toimunud midagi. Paar korda üritati eest ära minna, aga see ei tulnud kellelgil välja," rääkis Sumberg. "Umbes kaks ja pool ringi enne lõppu ründas belglane, kellega otsustasin kaasa minna. Meid lasti kahekesi eest ära ja vahe püsis koguaeg umbes 20 sekundi peal. Lõpuks õnnestus mul belglast sprindis võita. Jäin oma sõiduga väga rahule."

Samal võistlusel osalesid veel juuniorid Marten Konga, Kristo Õruste, Egert Tammeleht ja Berit Grünberg. Meesjuunioride sõidu võitis belglane Jelle Heyns (Isorex Cycling Team; 1:59.42). Konga sai kaheksanda, Õruste 24. ja Tammeleht 37. koha. Grünberg naisjuunioride arvestuses tulemust kirja ei saanud.

"Võistlus oli kiire ja raske, sest rünnati palju, aga eest saadi ainult paaril korral ja seda ka lühikeseks ajaks," kirjeldas Konga. "Lõpus olid viimased kaks ringi kõige lihtsamad, kuna jäädi passima, aga enne lõpusprinti käis ikka suur trügimine. 100 meetrit enne finišit oli 90-kraadine kurv ja seal suruti mind teelt välja äärekivile, kust oli veidi halb sprintida ja seetõttu kaotasin paar kohta."

Päev varem osalesid kuni 17-aastased poisid ühepäevasõidul Herzeles. Võistluse võitis inglane Alexander Goodwill (Preston Park Youth CC; 1:19.48). Sumberg sai kuuenda koha. Grünberg ja Valgma tulemust kirja ei saanud.

"Sõidu esimene pool oli väga kiire," rääkis Sumberg. "Tehti palju rünnakuid ja viienda ringi lõpus saime tõusul üheksakesi eest ära. Edasi tegime kõik tööd ja kasvatasime peagrupi ees edu. Viimase ringi finišitõusuks olid jalad juba väga pehmed ja ma lihtsalt ei suutnud rohkemat kui kuues koht."

Naisjuunior Berit Grünberg võistles koos eliitnaistega, kuid tulemust kirja ei saanud. Meesjuuniorid olid samal ajal stardis aga Varsenares. Esimese koha pälvis belglane Bo Meirhaeghe (Wielerclub Onder – Ons Parike VZW; 2:07.09). Konga sai 22. koha, Õruste ja Tammeleht seekord finišisse ei jõudnud.

Toimetaja: Siim Boikov

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12.04

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

