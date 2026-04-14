Selver lõpetas pronksiseeria kolmegeimilise võiduga

Seeria avamängu kaotanud, aga järgmised kaks võitnud Selver jätkas neljandas mängus vinge hooga ning võitis esimesed kaks geimi tulemusega 25:22, 25:23. Barrus ei suutnud kodupubliku ees oma hooaega pikendada ning Selver x TalTech teenis kindla 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) võidu, saavutades sellega Eesti meistrivõistlustel kolmanda koha.

Tunamullu Eesti meistriks tulnud Selveri resultatiivseim oli 19 punkti (+8) toonud Andres Jefanov, Joosep Põldma lisas omalt poolt 12 (+6) ja Kaur Erik Kiuse arvele jäi kümme punkti (+4). Mullu hõbemedali võitnud Barruse parim oli 13 punktiga Renato Santos.

Selver võitis seeria esimesed kaks geimi, aga mängis kodupubliku ees edu maha ning pidi avamängus leppima 2:3 kaotusega. Teises mängus rollid vahetusid ning Barrus läks juhtima 2:0, aga Selver võitis järgmised kolm ja suutis seeria viigistada. Kolmandas mängus võitis Barrus esimese geimi ehk Selver teenis pronksmedali kuue järjestikuse geimivõiduga.

Selver x TalTech jäi poolfinaalis viies mängus alla Bigbank Tartule, Barrus pidi tunnistama Pärnu Võrkpalliklubi paremust neljas mängus. Pärnu juhib finaalseeriat kaks-üks, neljas mäng toimub kolmapäeva õhtul.