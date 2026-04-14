Pika põua lõpetanud Buffalo kindlustas ka divisjoni esikoha

Jäähoki
Buffalo Sabres
Buffalo Sabres Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Buffalo Sabres lõpetab sel hooajal 14 väldanud play-off'i põua ning teeb seda vägevalt, kui kindlustas esmaspäeval Atlandi mere divisjonis esikoha.

Viimati 2010-11 hooajal Stanley karikaturniirile pääsenud Buffalo tegi ainuüksi sel hooajal suure tagasituleku, kui vallandas detsembri keskel peamänedžeri. Tol hetkel oli Buffalo idakonverentsis eelviimasel kohal, aga tiim sai sisse uskumatu hoo ning kerkis isegi konverentsi tippu.

Öösel vastu teisipäeva, põhiturniiri eelviimases mängus alistas Sabres võõrsil Chicago Blackhawksi 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) ning kindlustas selle võiduga ka Atlantic divisjoni esikoha. Viimati lõpetas Buffalo divisjoni esikohal 2009-10 hooajal. "See on tõeliselt vägev tunne, aga meie eesmärgid on suuremad," ütles Buffalos kasvanud Alex Tuch. "Oleme play-off'iks hoo üles saanud, aga see ei tähenda midagi, kui sa ei tõsta hooaja lõpus karikat pea kohale."

Sabres on kogunud sel hooajal 81 mänguga 108 punkti, Atlantic divisjonis on teisel kohal kahe punkti kaugusele jääv Tampa Bay Lightning. Idakonverentsi esikoht kuulub Metropolitan divisjonis mängivale Carolina Hurricanesile (111 p).

Vägeva võidu teenis ka Philadelphia Flyers, kes alistas karistusvisetel Carolina Hurricanesi 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). Selle võiduga kindlustas Philadelphia meeskond koha Stanley karikaturniiril, kus viimati mängiti 2019-2020 hooajal. 2010. aastal jõuti ka finaalseeriasse, aga seal tuli tunnistada Chicago Blackhawksi paremust.

NHL-i põhiturniir saab läbi Eesti aja järgi 18. aprilli varahommikul. Kõik 16 edasipääsejat on selgunud, aga asetused võivad hooaja viimase kolme mängupäevaga veel nihkuda. Stanley karikaturniiriga tehakse algust öösel vastu 19. aprilli.

Tulemused:
Florida - NY Rangers 3:2
Tampa Bay - Detroit 4:3 (la)
Toronto - Dallas 5:6
Nashville - San Jose 2:3
St. Louis - Minnesota 6:3
Edmonton - Colorado 1:5 (kv)
Seattle - LA Kings 3:5
Vegas - Winnipeg 6:2

