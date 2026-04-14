Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

Hendrik Koks ja Viljandi HC (sinises) ning Mistra (valges) selgitavad ühe finalisti Autor/allikas: Helin Potter/Viljandi HC
Sel nädalal algavad Eesti meeste käsipalli meistriliigas poolfinaalid, kus kolme võiduni toimuvatest seeriates lähevad omavahel vastamisi Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning Mistra ja Viljandi HC.

Äsja Balti meistritiitli võitnud Serviti jaoks oli see sel hooajal superkarika ja karikavõidu järel juba kolmandaks tiitliks ning kolmapäeval asutakse favoriidina püüdma ka neljandat kulda. Põlva meeskond loovutas põhiturniiril vaid ühe punkti, viigistades oktoobris Mistraga.

"Tiitli kaitsmine on alati keeruline," alustas Serviti peatreener Kalmer Musting Balti liigale tagasi vaadates. "Kui poolfinaalis tundus pigem olema puudu veidikene meeste peades vaimset vabadust, siis finaalis saime ka selle paika ning suutsime kõik üheskoos selle asja ära teha. Tulemus räägib lõpuks iseenda eest."

HC Kehra positsioneerus kümne võiduga neljandaks. 11 korda Eesti meistriks tulnuks Horizoni mehed suutsid viimases omavahelises kohtumises Servitile korraliku vastupanu osutada, kaotades vaid kolme väravaga. Eelmises kolmes mängus aga tunnistati vastaste kindlat paremust.

"Ega siin palju vahepealsel ajal ei tee," jätkas Musting meistrivõistluste poolfinaalile ette vaadates. "Teisipäeval teeme korraliku treeningu. Eelkõige tuleb siiski mentaalselt asjad paika sättida. Füüsiliselt ma ei usu, et meil probleeme tuleb, meil on pink piisavalt pikk. Olulisem võitlus tuleb siiski sellega, et vaimselt end uuesti paika saada, eks see tõehetk on siis kolmapäeval."

Põlva Serviti Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti

Äsja lõppenud Balti liiga finaalturniiril pronksi võtnud Mistra lõpetas põhiturniiri teisena ning kohtub meistrivõistluste poolfinaalis Viljandiga. Omavahelised kohtumised on meistriliigas jaotunud sel hooajal võrdselt, kui mõlemad meeskonnad on võtnud kaks võitu.

"Eks me tahtsime ikka finaali saada," alustas Mistra peatreener Jüri Lepp Balti liigale tagasi vaadates. "Kahjuks tegi vastaste mängujuht meile poolfinaali pea üksipäini ära. Samas jäi pronksiga selline nälg sisse, et nüüd tuleb korralikult valmistuda ja keskendunult Viljandi vastu asju edasi teha."

Kui Viljandil on resultatiivsuse tabelis üks väga selge liider Hendrik Koksi näol, kes juhib 163 väravaga kindlalt skoorijate listi, siis Mistral on väravate viskamine ühtlasemalt jaotunud Arno Vare ja Serhii Orlovskyi vahel. Omajagu kõneainet pakub seerias kindlasti Mistra mängumeeste Rasmus Otsa ja Karl Roosna roll, kes mõlemad on varasemalt aastaid just poolfinaali vastaste ridades pallinud.

"Tuleb täiega panna," jätkas Lepp Viljandi seeriale ette vaadates. "Kert Liinat ja Marek Kopli on hooaja lõpuni väljas, aga teised mehed on terved ja valmis võitlema. Viimane kohtumine Viljandi vastu meile enam midagi ei lugenud, seal said mänguaega ka need mehed, kes seda muidu ei saa. Nüüd saame endast kõik välja panna."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

