Eesti jalgpallikohtunikud mõistavad õigust MM-valikmängudes

Eesti jalgpallikohtunikud teenindavad teisipäeval Tšehhis ja Fääri saartel naiste maailmameistrivõistluste valikturniiri mänge.

Kell 18.30 antakse Chomutovi linnas avavile Tšehhi ja Montenegro kohtumisele, kus abikohtunikuna lööb kaasa Sandra Nigulis. Matši kohtunik on Tatjana Sorokopudova Kasahstanist, tema kaasmaalane Nargis Magau on sarnaselt Nigulisele abikohtunik, neljanda kohtunikuna teenindab mängu Oxana Cruc Moldovast.

Tšehhil on seni kirjas viik Walesiga ning võit Albaania üle, Montenegrol on punktiarve avamata.

Kell 19 Torshavnis algavat Fääri saarte ja Kreeka matši teenindab abikohtunikuna Liisa Liesment. Ülejäänud brigaadi moodustavad rootslannad: kohtunik on Hanna Laajanen, esimene abikohtunik Camilla Stendahl ja neljas kohtunik Lovisa Johansson.

Kreeklannadel on seni kirjas kaks võitu, Fääri saared on pidanud ühe kohtumise, mille nad kaotasid.