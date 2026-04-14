Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

Kolme võiduni peetavat seeriat juhib mängudega 2:1 Selveri meeskond, kes saaks teisipäevase võidu puhul seega kaela ka pronksmedalid, kirjutab volley.ee. Kui Barrus suudab aga kodupubliku ees võidu võtta, toimub viies kohtumine 18. aprillil kell 17 Tallinnas.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp loodab seeriat pikendada. "Pärast tänahommikust trenni ütlesin meestele, et nüüd on päeva raskem osa läbi ja lõbusam ootab ees. Kevad on käes ja hooaeg on olnud pikk, aga arvan, et mäng tõmbab mängijad ikka käima. Suuri tervisemuresid meil pole ja kõik mehed on valmis sekkuma," sõnas juhendaja.

"Kõik kolm mängu on seni olnud väga erinevad. Esimeses oli natukene õnne, et suutsime lootusetus olukorras asjad enda kasuks pöörata ja lõpus juba domineerisime. Kodus oli aga vastupidi, andsime initsiatiivi neile ja suutnud sellele enam vastust leida," jätkas Lüütsepp.

"Kolmas kohtumine oli mul terve mäng tunne, et me ei kaota seda. Suutsime blokk-kaitses normaalselt tegutseda, aga servil tegime liigselt vigu ning hoidsime neid ise mängus. Usun, et täna õhtul on võimalused 50-50, meie mõistagi ei taha seeriat täna ära lõpetada. Kui suudame ise hästi esineda, on meil okeid võimalused," lisas Lüütsepp.