Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

Oliver Lüütsepp
Oliver Lüütsepp Autor/allikas: Aivar Kütt/Pärnu VK
Teisipäeval kell 19 peetakse Võru spordihoones Eesti meistrivõistluste pronksiseeria neljas kohtumine, kui Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi.

Kolme võiduni peetavat seeriat juhib mängudega 2:1 Selveri meeskond, kes saaks teisipäevase võidu puhul seega kaela ka pronksmedalid, kirjutab volley.ee. Kui Barrus suudab aga kodupubliku ees võidu võtta, toimub viies kohtumine 18. aprillil kell 17 Tallinnas.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp loodab seeriat pikendada. "Pärast tänahommikust trenni ütlesin meestele, et nüüd on päeva raskem osa läbi ja lõbusam ootab ees. Kevad on käes ja hooaeg on olnud pikk, aga arvan, et mäng tõmbab mängijad ikka käima. Suuri tervisemuresid meil pole ja kõik mehed on valmis sekkuma," sõnas juhendaja.

"Kõik kolm mängu on seni olnud väga erinevad. Esimeses oli natukene õnne, et suutsime lootusetus olukorras asjad enda kasuks pöörata ja lõpus juba domineerisime. Kodus oli aga vastupidi, andsime initsiatiivi neile ja suutnud sellele enam vastust leida," jätkas Lüütsepp.

"Kolmas kohtumine oli mul terve mäng tunne, et me ei kaota seda. Suutsime blokk-kaitses normaalselt tegutseda, aga servil tegime liigselt vigu ning hoidsime neid ise mängus. Usun, et täna õhtul on võimalused 50-50, meie mõistagi ei taha seeriat täna ära lõpetada. Kui suudame ise hästi esineda, on meil okeid võimalused," lisas Lüütsepp.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:48

Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

11:13

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

13.04

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

13.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

12.04

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

11.04

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

11.04

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

10.04

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

10.04

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

10.04

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime

videod

sport.err.ee uudised

15:06

Eesti jalgpallikohtunikud mõistavad õigust MM-valikmängudes

14:58

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

13:48

Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

13:06

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

12:25

Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

12:09

"Võimlas" räägiti golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest Uuendatud

11:57

Pesapalli raskekahurväelased rõõmustasid fänne kodujooksuduelliga

11:13

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

08:59

Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

13.04

Welco jätkab esiliigas täiseduga

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

loetumad

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

