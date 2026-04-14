Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

Hannes Soomer Autor/allikas: BMW Motorrad Motorsport
Ringrajasõitja Hannes Soomer osaleb sel nädalavahetusel mootorrataste kestvussõidu MM-sarja avaetapil Prantsusmaal Le Mans'is.

Soomer stardib Jaapani võistkonna AUTORACE UBE RACING TEAM koosseisus ja lisaks temale istuvad BMW M 1000 RR sadulasse veel Jaapani sõitja Naomichi Uramoto ja varem maailmameistriks kroonitud prantslane Sylvain Guintoli. Viimane on koos Soomeriga kuulunud BMW tehasemeeskonna hingekirja, ent mõlemad laenati algavaks hooajaks välja, et BMW esindusmeeskond suudaks Jaapani turul edukalt vastata kodumaiste tootjate võistkondade rünnakutele.

"Tegu on noore, vaevalt viis aastat vana võistkonnaga," sõnas Soomer enne ärasõitu. "Mad on näidanud Suzuka 8-tunni kestvussõidul väga head kiirust. Nüüd teeme kaasa täishooaja kõige nobedamate tsiklite arvestuses (EWC) ja kiiruses meil puudu ei jää, sest võistluseelsetel testidel näitasime neljandat aega. Meil tuleb sõita puhtalt ja ilma kukkumisteta, sest eriolukordade lahendamises on suurema koosseisuga kogenumad tiimid meist nobedamad, ent meiegi läheme kõrge koha järele ja tahame anda hea lahingu."

Võistkonna koosseisus teevad täishooaja kaasa kolm eestlasest mehaanikut. Mootorrataste kestvussõidu MM-võistluste kalendrisse kuuluvad kaks 24- ja kaks 8-tunni võistlust ning hooaja avavad ja lõpetavad Prantsusmaa etapid, millest esimene on Le Mans'i 24-tundi. Mootorrataste kestvussõit sõidetakse 4,185 km pikkusel Bugatti ringrajal, mis kattub autode kestvussõidu rajaga vaid osaliselt, sisaldades kuulsat stardisirget. Kiireim kvalifikatsiooniaeg on eelmisest aastast võistkonna YART YAMAHA sõitja Marvin Fritzi käes (1.34,489) ja sõitjad asuvad võistlusformaadis taas rada üle mõõtma laupäeval Eesti aja järgi kell 16.

Lisaks kestvussõitudele teeb Hannes Soomer tänavu kaasa veel Saksamaa meistrivõitlustel mootorrataste ringrajasõidus, mille nimeks on nüüd EURO MOTO ja mille võistluskalender sisaldab seitset etappi. Võistlused toimuvad Saksamaal, Tšehhis ja Hollandis. EURO MOTO avaetapp sõidetakse mai teisel nädalavahetusel ja eestlane osaleb seal jätkuvasti BMW esindusmeeskonna ridades, milleks on, nagu mullugi, Masteroil Alpha Van Zon BMW. Lisaks Soomerile võistleb võistkonna eest veel Markus Reiterberger.

Toimetaja: Anders Nõmm

