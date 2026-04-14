"Võimlas" räägitakse golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest

Spordinädal on pakkunud palju kevadiselt mõnusaid madinaid. Korvpalli Eesti-Läti ühisliiga publikurohkes finaalis jäi Tartu Valmierale alla. Medaleid jagatakse koduses võrkpallis. Käsipalli Balti liigas jäeti Eestisse nii kuld- kui pronksmedalid.

Autoralli MM-etappi Horvaatias iseloomustasid rehvipurunemised ja Thierry Neuville'i isiklik tragöödia viimasel võistluspäeval. Kuulsal profigolfi Masters turniiril teenis teist korda järjest rohelise pintsaku Rory McIlroy. Mainekal Paris-Roubaux võidusõidul jäi Tadej Pogacar otsustavatel meetritel alla Wout van Aertile. Nii on see kevadine klassik tal endiselt võitmata.

Saates räägitakse pisut ka Henry Sildaru olümpiamedalivõidu järgsetest emotsioonidest.

