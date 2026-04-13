Welco jätkab esiliigas täiseduga

Tartu JK Welco jätkab täiseduga, kui võõrsil alistati Nõmme Kalju FC U21 5:1. Avapoolaja lõpus viis Welco juhtima Erki Mõttus. Teisel poolajal lisas kaks väravat Enrico Veensalu ning ühe tabamuse said kirja Mark William Mugra ja Kenlou Laasner. Kalju U21 auvärava eest kandis hoolt Valter Helmja. Welco jätkab liigatabeli tipus maksimaalse 15 punktiga, Kalju U21 on ühe punktiga viimasel kohal.

JK Tallinna Kalev alistas Sportland Arenal FC Elva 2:1. Kalev jäi kohtumise algfaasis kaotusseisu, kui Elva viis 6. minutil juhtima John-Paul Ngugi Mbuthia. Kodumeeskond pööras mängu enda kasuks teise poolaja lõppfaasis: 81. minutil viigistas seisu Arseni Gusarov ning kaheksa minutit hiljem vormistas võiduvärava Vadim Mihhailov. Kalev tõusis seitsme punktiga kuuendale kohale, Elva jätkab kümne punktiga kolmandal real. Kalevi jaoks oli see hooaja teine võit, Elva pidi vastu võtma esimese kaotuse.

Tallinna FC Flora U21 pikendas võiduseeria kolmemänguliseks, alistades FC Tallinna 5:0. Sportland Arenal jõudsid avapoolajal sihile Andero Kaares ja Marten Kukkonen. Teisel poolajal lisasid väravad Artjom Jakovenko, Eerik Paltser ja Kregor Kalvik. Flora U21 on üheksa punktiga neljandal kohal, FC Tallinn jätkab viie punktiga seitsmendana.

Maardu Linnameeskond avas Esiliigas võiduarve, alistades Tallinna FCI Levadia U21 3:2. Maardu kunstmuruväljakul viis Aleksandr Volkov kodumeeskonna 21. minutil juhtima ning 36. minutil kasvatas edu Nikita Naydis. Levadia U21 vähendas enne vaheaega kaotusseisu Fjodor Rodinovi tabamusest. Teise poolaja keskel taastas kaheväravalise edu Stanislav Tsõmbaljuk. Neljandal üleminutil lõi Maksim Gussev veel ühe tagasi, kuid Maardu hoidis eduseisu lõpuni. Võiduga tõusis Maardu nelja punktiga kaheksandale kohale, Levadia U21 langes eelviimaseks.

FC Nõmme United U21 teenis hooaja kolmanda võidu, alistades võõrsil Viimsi JK 3:1. Unitedi väravaarve avas 13. minutil Bruno Vain, kuid vaheajale mindi 1:1 viigiseisul pärast Roden Vahe tabamust esimesel üleminutil. Teisel poolajal kuulus mäng külalistele: 76. minutil viis Unitedi taas juhtima Kert Tomingas ning 86. minutil vormistas lõppseisu Jonatan Saarnak. United U21 on kogunud 10 punkti ja paikneb teisel kohal, Viimsi jätkab seitsme punktiga viiendal real.

Esiliiga kuuenda vooru kohtumised mängitakse 16.-19. aprillini.