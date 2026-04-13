Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

Käsipalliklubi Mella ja Mistra jätkasid esmaspäeval Kristiine Spordihallis naiste meistriliiga finaalseeriat, kui Mistra teenis 44:20 (18:11) võidu ning on meistritiitlist ühe võidu kaugusel.

"Tänane mäng oli kiire, proovisime eelmise mänguga võrreldes teha rohkem tagant viskeid ja kiirrünnakuid," ütles Mella väravavaht Valeria Sohhina. Sohhina sõnul on järgmisele finaalseeria mängule vastu minnes plaan mängus tehnilise praagi vähendamine ning ilusa mängu mängimine, millega saab ise platsilt lahkudes rahul olla.

Mistra kasuks viskasid kaheksa väravat Maarja Treiman ja Daniela Tuusis, kuus tabamust lisas Susan Soikka ning neli väravat said kirja Stella Jepiselg, Annabel Aavik, Teona Mamporia ja Eliisabet Põldver. Mellat vedas kaheksa tabamusega Marianna Kireeva, kuus lisas Anastassia Volkova.

Finaalseeria kolmas kohtumine peetakse reedel Mistra kodusaalis, vajaduse korral mängitakse neljas matš 21. ja viies 25. aprillil.