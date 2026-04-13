Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

Eesti U-18 jäähokikoondis Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Esmaspäveal koguneb Tondiraba jäähallis Eesti U-18 jäähokikoondis, et alustada ettevalmistust eelseisvaks maailmameistrivõistluste turniiriks.

Eesti osaleb 25. aprillist kuni 1. maini Tallinnas, Tondiraba jäähallis toimuval IIHF 1. divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus Eesti vastasteks on Itaalia, Austria, Prantsusmaa, Leedu ja Lõuna-Korea koondised.

MM-iks valmistumise käigus ootab koondist ees mitu kontrollkohtumist. 16 ja 17. aprillil kohtutakse Tondiraba jäähallis kahel korral  KalPa U-18 meeskonnaga, 21. aprillil peetakse kohtumine Itaalia koondise vastu ning 22. aprillil mängitakse Koreaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

