Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

Norra kõrgliiga neljandas voorus võõrustas Rocco Robert Sheini leivaisa Fredrikstad mullu paar kohta eespool lõpetanud Valerengat, vahendab Soccernet.ee.

19. minutil pääses sel aastal teist korda Fredrikstadi kapteniks nimetatud Shein peaga löögile, kuid pisut ebatäpselt. Paar minutit hiljem läks vastane kohtumist juhtima kannatlikust positsioonirünnakust. Teise poolaja alguses oli Sheinil uus hea võimalus, kui ta liikus keskväljalt palliga vastase karistusala nurka ja kõmmutas peale - pisut latist üle.

Fredrikstad viigistas mängu 79. minutil kõrge surve tulemusel. Eliteserieni tabelis jätkavad kolm mängu järjest vähemalt punkti teeninud Fredrikstad ja Valerenga võrdselt seitsmel punktil neljandat ja viiendat kohta jagades. Markus Soomets koos IK Stardiga on viimasel positsioonil.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.