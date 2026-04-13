X!

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein
Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein kandis Norra kõrgliigas koduklubi Fredrikstadi eest käepaela ning aitas meeskonna kodupubliku ees viigile.

Norra kõrgliiga neljandas voorus võõrustas Rocco Robert Sheini leivaisa Fredrikstad mullu paar kohta eespool lõpetanud Valerengat, vahendab Soccernet.ee.

19. minutil pääses sel aastal teist korda Fredrikstadi kapteniks nimetatud Shein peaga löögile, kuid pisut ebatäpselt. Paar minutit hiljem läks vastane kohtumist juhtima kannatlikust positsioonirünnakust. Teise poolaja alguses oli Sheinil uus hea võimalus, kui ta liikus keskväljalt palliga vastase karistusala nurka ja kõmmutas peale - pisut latist üle.

Fredrikstad viigistas mängu 79. minutil kõrge surve tulemusel. Eliteserieni tabelis jätkavad kolm mängu järjest vähemalt punkti teeninud Fredrikstad ja Valerenga võrdselt seitsmel punktil neljandat ja viiendat kohta jagades. Markus Soomets koos IK Stardiga on viimasel positsioonil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

